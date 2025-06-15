Фертильность не безгранична: почему биологические часы мужчин тикают не хуже женских

Многие мужчины выражают уверенность в том, что отцовство в среднем возрасте — не такая уж проблема. По их убеждению, биологические часы тикают только для женщин, в то же время для мужчин не существует особых проблем с поздним рождением детей.

Средний возраст родителей растет по всему миру. И мужчины, и женщины откладывают рождение детей, но прямое осуждение получают только женщины. Между тем, медики предупреждают, что репродуктивный возраст мужчин тоже должен лимиты.

Independent собрали мнения врачей и напомнили, что у мужчин свой собственный период фертильности, который нельзя игнорировать.

Фертильность мужчин не безгранична: выводы врачи

Одно исследование 2020 показало, что зачатие на 30% менее вероятно для мужчин старше 40 лет, чем для мужчин моложе 30 лет.

Доктор Майкл Кэрролл, доцент репродуктивной науки в Манчестерском университете, окончательного прекращения размножения для мужчин нет.

— Но после 40 лет качество спермы начинает снижаться. Подвижность снижается; морфология, то есть то, как они выглядят с точки зрения формы, становится не очень хорошей. Количество производимых сперматозоидов также снижается, — предупреждает он.

Дело не только в том, что вероятность зачатия уменьшается с возрастом отца. Есть риск, что зачатый ребенок будет иметь определенные проблемы со здоровьем.

С годами в сперматозоидах могут появляться мутации, которые потом передаются потомству.

Поэтому старшие мужчины имеют более высокую склонность рожать детей с нейропсихиатрическими расстройствами или нейроразвитными расстройствами.

Подавляющее большинство исследований и разговоров о бесплодии исторически сосредотачивалось на женщинах, из-за чего общество рассматривало его как женскую проблему. На самом деле ответственность за бесплодие все равно несут как женщины, так и мужчины.

Доктор Робин Хедли, доцент кафедры, специализирующийся на мужской непроизвольной и обстоятельственной бездетности, добавляет, что в обществах всегда существовали определенные социальные часы.

— В рамках них мужчины всегда считались полностью фертильными от полового созревания до смерти. Какая польза для общества от поддержки этого мифа? Это сосредотачивает внимание на женщинах и женских телах, и речь идет о контроле.

В 2017 году исследование показало, что общее количество сперматозоидов в странах с высоким уровнем дохода снизилось на 59% с 1973 года.

То же исследование в 2023 году выявило, что количество сперматозоидов уменьшается со скоростью около 2% в год. Это проблема, ведь для оплодотворения сперма должна пройти путь к яйцеклетке и успеть сделать это в очень короткое время.

Почему мужчины избегают ответственности в этой теме

Решение о рождаемости часто ложится на плечи женщин. Исследования планирования семьи показывают, что именно женщины берут на себя ответственность за вопросы рождаемости, утверждает доктор Винсент Штрауб, исследователь Оксфордского университета по мужскому здоровью.

— До сих пор существует неявная предвзятость, что репродукция — это женская тема, и это не то, о чем мужчина должен вести разговор. Потому мужчины не очень заинтересованы в этом.

Отсутствие воображаемого порога рождаемости тоже толкает мужчин к оттягиванию зачатия. Так что эксперты думают, что культура планирования семьи должна измениться — мужчины должны быть должным образом образованы и стать проактивной частью принятия решений.

Также свои коррективы вносит государственная политика. Например, между декретным и родительским отпуском есть существенная разница.

Декрет для мужчин в разных странах длится всего несколько недель и это усугубляет ожидание, что решение о рождаемости принимают женщины.

Привычки мужчины могут повлиять не только на будущего ребенка, но и на беременность женщины. Мы поговорили с врачом, чтобы узнать, как курение или употребление алкоголя мужчиной может ухудшить вынашивание ребенка.

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