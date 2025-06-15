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Фертильність не безмежна: чому біологічний годинник чоловіків цокає не гірше за жіночий

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Червня 2025, 19:00
Фертильність не безмежна: чому біологічний годинник чоловіків цокає не гірше за жіночий
Фото Unsplash

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