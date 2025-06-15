Фертильність не безмежна: чому біологічний годинник чоловіків цокає не гірше за жіночий

Чимало чоловіків виражає впевненість в тому, що батьківство в середньому віці — не така вже й проблема. На їхнє переконання, біологічний годинник цокає лише для жінок, водночас для чоловіків не існує особливих проблем з пізнім народженням дітей.

Середній вік батьків зростає по всьому світу. І чоловіки, і жінки відкладають народження дітей, але пряме засудження отримують лише жінки. Тим часом медики попереджують, що репродуктивний вік чоловіків теж має ліміти.

Independent зібрали думки лікарів та нагадали, що чоловіки мають свій власний період фертильності, який не можна ігнорувати.

Фертильність чоловіків не є безмежною: висновки лікарі

Одне дослідження 2020 року показало, що зачаття на 30% менш ймовірне для чоловіків старше 40 років, ніж для чоловіків молодше 30 років.

Доктор Майкл Керролл, доцент репродуктивної науки в Манчестерському університеті, що остаточного припинення розмноження для чоловіків немає.

— Але після 40 років якість сперми починає знижуватися. Рухливість знижується; морфологія, тобто те, як вони виглядають з погляду форми, стає не дуже хорошою. Кількість вироблених сперматозоїдів також знижується, — попереджає він.

Річ не лише в тому, що ймовірність зачаття зменшується з віком батька. Є ризик, що зачата дитина матиме певні проблеми зі здоров’ям.

З роками в сперматозоїдах можуть з’являтися мутації, які згодом передаються потомству.

Тому старші чоловіки мають вищу схильність народжувати дітей з нейропсихіатричними розладами або нейророзвитковими розладами.

Переважна більшість досліджень та розмов щодо безпліддя історично зосереджувалася на жінках, через що суспільство розглядало його як жіночу проблему. Насправді відповідальність за безпліддя однаково несуть як жінки, так і чоловіки.

Доктор Робін Хедлі, доцент кафедри, який спеціалізується на чоловічій мимовільній та обставинній бездітності, додає, що у суспільствах завжди існував певний соціальний годинник.

— У рамках нього чоловіки завжди вважалися повністю фертильними від статевого дозрівання до смерті. Яка користь для суспільства від підтримки цього міфу? Це зосереджує увагу на жінках та жіночих тілах, і йдеться про контроль.

У 2017 році дослідження показало, що загальна кількість сперматозоїдів у країнах з високим рівнем доходу знизилася на 59% з 1973 року.

Те саме дослідження у 2023 році виявило, що кількість сперматозоїдів зменшується зі швидкістю близько 2% на рік. Це проблема, адже для запліднення сперма має подолати шлях до яйцеклітини й встигнути зробити це у дуже короткий час.

Чому чоловіки уникають відповідальності у цій темі

Рішення щодо народжуваності часто лягає на плечі жінок. Дослідження планування сім’ї показують, що саме жінки беруть на себе відповідальність за питання народжуваності, стверджує доктор Вінсент Штрауб, дослідник з Оксфордського університету з чоловічого здоров’я.

— Досі існує ця неявна упередженість, що репродукція — це жіноча тема, і це не те, про що чоловік повинен вести розмову. Тому чоловіки не дуже зацікавлені в цьому.

Відсутність уявного порогу народжуваності теж штовхає чоловіків до відтягування зачаття. Тож експерти думають, що культура планування сім’ї має змінитися — чоловіки повинні бути належним чином освічені та стати проактивною частиною процесу ухвалення рішень.

Також свої корективи вносить державна політика. Наприклад, між декретною та батьківською відпусткою є суттєва різниця.

Декрет для чоловіків в різних країнах триває лише кілька тижнів і це посилює очікування, що рішення щодо народжуваності ухвалюють жінки.

Звички чоловіка можуть вплинути не лише на майбутню дитину, а й на вагітність жінки. Ми поговорили з лікаркою, щоб дізнатися, як паління чи вживання алкоголю чоловіком може погіршити виношування дитини.

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