Любишь париться, а что говорят твое сердце и кожа? Как посещать сауну, чтобы несла пользу, а не вред

Многие любят ходить в сауну. Иногда компании друзей могут собираться туда на отдых. А некоторые любители сауны даже обустраивают их дома.

Посещение сауны действительно может быть полезно для здоровья, но если делать это правильно и в меру. Некоторые люди имеют противопоказания к посещению сауны, некоторые могут не догадываться о проблемах со здоровьем и навредить себе.

Дерматолог Екатерина Бакико и кардиолог Екатерина Фролова рассказали для LIGA.Life о пользе сауны, правилах посещения и противопоказаниях.

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Что такое сауна

Сауна — это помещение, где температура может достигать 100 °C. Есть разные виды сауны, самые популярные — финская и турецкая.

Финская сауна подразумевает сухое тепло с относительной влажностью 10–20%. В турецкой уровень влажности повышен. Сауны также разнятся по системе отопления: дровами или электричеством.

Дрова используют, чтобы нагреть помещение и камни. Так в комнате создается высокая температура, но низкая влажность. Подобные условия создают электрические сауны, но источником является обогреватель.

Полезно ли париться в сауне

Посещение сауны оказывает большое влияние на сердце и кожу человека. Дерматолог отмечает, что походы в сауну могут улучшить состояние кожи. Сауна способствует циркуляции крови, расширению сосудов, поэтому обогащает клетки кожи полезными веществами и кислородом.

Но она добавляет, что существует много мифов по поводу сауны. Например, не стоит верить в то, что она выводит токсины из организма, ведь это не доказано.

Врач утверждает, что на самом деле выведению токсинов способствует работа печени и почек.

Людям, не имеющим проблем с сальными железами, сауна может пойти на пользу. Высокая температура расширяет поры, из них выделяется сальный секрет, увлажняющий кожу. Этот секрет создает защитную пленку и удерживает воду внутри организма.

Но перед тем как идти в сауну, нужно обращать внимание на состояние не только кожи, но и сердца. Если у тебя нормальное давление, то небольшие его повышения могут быть полезными.

Под действием температур также ускоряется сердцебиение, расширяются сосуды, улучшаются кровообращение и потоотделение. Так сердце начинает активно работать, — объясняет кардиолог.

Кому нельзя ходить в сауну

Сауна может стать полезной, если у тебя нет противопоказаний:

астма и другие проблемы с дыханием;

беременность;

эпилепсия, которая может проявляться из-за резкого перепада температур;

алкогольное опьянение. Крепкие напитки и высокие температуры создают сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

прием определенных лекарств, в том числе стимуляторов и транквилизаторов;

воспалительные заболевания кожи, например розацеа, акне, псориаз;

инфекционные заболевания кожи;

опыт инсульта или инфаркта с сопутствующими последствиями — застой в нижних конечностях и одышка;

артериальная гипертензия, которую трудно скорректировать препаратами;

высокое АД и стенокардия;

воспалительные процессы сердечно-сосудистой системы, например миокардит;

тахикардия.

Дерматолог отмечает, что сауна не облегчает симптомы псориаза. При обострении воспалительных заболеваний кожи не следует лишний раз травмировать ее физически, термически или химически.

Как безопасно принимать сауну

Даже если у тебя нет противопоказаний, нужно сознательно подходить к процедуре. Если будешь соблюдать базовые правила, посещение сауны не будет иметь плохих последствий.

Надо готовиться к походу в сауну заранее и собрать вещи: полотенце, купальник, мыло / гель для душа, необходимые косметические средства. Обязательно возьми с собой воду, очисти кожу от макияжа и не употребляй алкоголь.

Начинать нужно с малого, проводи в сауне до пяти минут. Следи за самочувствием во время перепадов температур, ведь в сауне ее могут повышать. Садись на скамьях внизу, ведь сверху температура выше. Меняй положение без резких движений.

Часто в фильмах и телепередачах можно увидеть, как люди сразу после сауны прыгают в ледяной бассейн или снег. Но врачи советуют не торопиться этого делать. Лучше выбрать холодный душ, чтобы не было резких перепадов температур.

По словам Екатерины Фроловой, резкий контраст может привести к негативным последствиям у новичков, в частности, стенокардии или даже инфаркта.

После сауны следует принимать душ еще и потому, что во время потоотделения верхний слой кожи отслаивается частично. Эти остатки следует смыть. Не забывай увлажнить кожу, ведь перепады температур приводят к ее сухости.

Признаки при посещении сауны, указывающие на необходимость проверки здоровья сердечно-сосудистой системы:

учащенное сердцебиение, не приходящее в норму после 5–15 мин;

потеря сознания;

дискомфорт/боль в грудной клетке;

боль, давящая, под лопаткой или в районе левой руки.

Прежде чем начать ходить в сауну, нужно проверить свое сердце. Ранее кардиолог рассказала, откуда берутся проблемы с сердцем.

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