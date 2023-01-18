Любишь париться, а что говорят твое сердце и кожа? Как посещать сауну, чтобы несла пользу, а не вред

Многие любят ходить в сауну. Иногда компании друзей могут собираться туда на отдых. А некоторые любители сауны даже обустраивают их дома.
Посещение сауны действительно может быть полезно для здоровья, но если делать это правильно и в меру. Некоторые люди имеют противопоказания к посещению сауны, некоторые могут не догадываться о проблемах со здоровьем и навредить себе.
Дерматолог Екатерина Бакико и кардиолог Екатерина Фролова рассказали для LIGA.Life о пользе сауны, правилах посещения и противопоказаниях.
Сауна — это помещение, где температура может достигать 100 °C. Есть разные виды сауны, самые популярные — финская и турецкая.
Финская сауна подразумевает сухое тепло с относительной влажностью 10–20%. В турецкой уровень влажности повышен. Сауны также разнятся по системе отопления: дровами или электричеством.
Дрова используют, чтобы нагреть помещение и камни. Так в комнате создается высокая температура, но низкая влажность. Подобные условия создают электрические сауны, но источником является обогреватель.
Посещение сауны оказывает большое влияние на сердце и кожу человека. Дерматолог отмечает, что походы в сауну могут улучшить состояние кожи. Сауна способствует циркуляции крови, расширению сосудов, поэтому обогащает клетки кожи полезными веществами и кислородом.
Но она добавляет, что существует много мифов по поводу сауны. Например, не стоит верить в то, что она выводит токсины из организма, ведь это не доказано.
Врач утверждает, что на самом деле выведению токсинов способствует работа печени и почек.
Врач утверждает, что на самом деле выведению токсинов способствует работа печени и почек.
Людям, не имеющим проблем с сальными железами, сауна может пойти на пользу. Высокая температура расширяет поры, из них выделяется сальный секрет, увлажняющий кожу. Этот секрет создает защитную пленку и удерживает воду внутри организма.
Но перед тем как идти в сауну, нужно обращать внимание на состояние не только кожи, но и сердца. Если у тебя нормальное давление, то небольшие его повышения могут быть полезными.
Под действием температур также ускоряется сердцебиение, расширяются сосуды, улучшаются кровообращение и потоотделение. Так сердце начинает активно работать, — объясняет кардиолог.
Под действием температур также ускоряется сердцебиение, расширяются сосуды, улучшаются кровообращение и потоотделение. Так сердце начинает активно работать, — объясняет кардиолог.
Сауна может стать полезной, если у тебя нет противопоказаний:
Дерматолог отмечает, что сауна не облегчает симптомы псориаза. При обострении воспалительных заболеваний кожи не следует лишний раз травмировать ее физически, термически или химически.
Даже если у тебя нет противопоказаний, нужно сознательно подходить к процедуре. Если будешь соблюдать базовые правила, посещение сауны не будет иметь плохих последствий.
Надо готовиться к походу в сауну заранее и собрать вещи: полотенце, купальник, мыло / гель для душа, необходимые косметические средства. Обязательно возьми с собой воду, очисти кожу от макияжа и не употребляй алкоголь.
Начинать нужно с малого, проводи в сауне до пяти минут. Следи за самочувствием во время перепадов температур, ведь в сауне ее могут повышать. Садись на скамьях внизу, ведь сверху температура выше. Меняй положение без резких движений.
Часто в фильмах и телепередачах можно увидеть, как люди сразу после сауны прыгают в ледяной бассейн или снег. Но врачи советуют не торопиться этого делать. Лучше выбрать холодный душ, чтобы не было резких перепадов температур.
По словам Екатерины Фроловой, резкий контраст может привести к негативным последствиям у новичков, в частности, стенокардии или даже инфаркта.
По словам Екатерины Фроловой, резкий контраст может привести к негативным последствиям у новичков, в частности, стенокардии или даже инфаркта.
После сауны следует принимать душ еще и потому, что во время потоотделения верхний слой кожи отслаивается частично. Эти остатки следует смыть. Не забывай увлажнить кожу, ведь перепады температур приводят к ее сухости.
Признаки при посещении сауны, указывающие на необходимость проверки здоровья сердечно-сосудистой системы:
Прежде чем начать ходить в сауну, нужно проверить свое сердце. Ранее кардиолог рассказала, откуда берутся проблемы с сердцем.
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