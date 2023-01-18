Здоров'я та краса

Любиш паритися, а що кажуть твоє серце та шкіра? Як відвідувати сауну, щоб несла користь, а не шкоду

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Січня 2023, 22:00
Приймання сауни: користь, шкода та кому не можна відвідувати
Фото: Pexels

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