Любиш паритися, а що кажуть твоє серце та шкіра? Як відвідувати сауну, щоб несла користь, а не шкоду

Багато людей полюбляють ходити до сауни. Інколи компанії друзів можуть збиратися туди на відпочинок. А деякі любителі сауни навіть облаштовують їх удома.

Відвідування сауни дійсно може бути корисним для здоров’я, але якщо робити це правильно та в міру. Деякі люди мають протипоказання до відвідування сауни, деякі можуть не здогадуватися про проблеми зі здоров’ям та нашкодити собі.

Дерматологиня Катерина Бакіко та кардіологиня Катерина Фролова розповіли для LIGA.Life про користь сауни, правила відвідування та протипоказання.

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Що таке сауна

Сауна — це приміщення, де температура може досягати 100 °C. Існують різні види сауни, найпопулярніші — фінська та турецька.

Фінська сауна передбачає сухе тепло з відносною вологістю 10–20%. У турецькій рівень вологості підвищений. Сауни також різняться за системою опалення: дровами чи електрикою.

Дрова використовують, щоб нагріти приміщення та камені. Так у кімнаті створюється висока температура, але низька вологість. Подібні умови створюють електричні сауни, але джерелом є обігрівач.

Чи корисно паритись у сауні

Відвідування сауни найбільше впливає на серце та шкіру людини. Дерматологиня зазначає, що приймання сауни може покращити стан шкіри. Сауна сприяє циркуляції крові, розширенню судин, тому збагачує клітини шкіри корисними речовинами та киснем.

Але вона додає, що існує багато міфів щодо сауни. Наприклад, не варто вірити у те, що сауна виводить токсини з організму, адже це не доведено.

Лікарка стверджує, що насправді виведенню токсинів сприяє робота печінки та нирок.

Для людей, які не мають проблем з сальними залозами, сауна може піти на користь. Висока температура розширює пори, з них виділяється сальний секрет, який зволожує шкіру. Цей секрет створює захисну плівку та утримує воду всередині організму.

Але перед тим як іти в сауну, треба звертати увагу на стан не тільки шкіри, а й серця. Якщо у тебе нормальний артеріальний тиск, то невеликі його підвищення можуть бути корисними.

Під дією температур також пришвидшується серцебиття, розширюються судини, покращуються кровообіг та потовиділення. Так серце починає активно працювати, — пояснює кардіологиня.

Кому не можна ходити в сауну

Сауна може стати корисною, якщо в тебе немає протипоказань:

астма та інші проблеми з диханням;

вагітність;

епілепсія, яка може проявлятися через різкий перепад температур;

алкогольне сп’яніння. Міцні напої та високі температури створюють сильне навантаження на серцево-судинну систему;

приймання певних ліків, зокрема стимуляторів та транквілізаторів;

запальні захворювання шкіри, наприклад, розацеа, акне, псоріаз;

інфекційні захворювання шкіри;

досвід інсульту або інфаркту з супутніми наслідками — застій у нижніх кінцівках та задишка;

артеріальна гіпертензія, яку важко скорегувати препаратами;

високий артеріальний тиск та стенокардія;

запальні процеси серцево-судинної системи, наприклад, міокардит;

тахікардія.



Дерматологиня наголошує, що сауна не полегшує симптоми псоріазу. При загостренні запальних захворювань шкіри не слід зайвий раз травмувати її фізично, термічно чи хімічно.

Як безпечно приймати сауну

Навіть якщо ти не маєш протипоказань, треба свідомо підходити до процедури. Якщо дотримуватимешся базових правил, відвідування сауни не матиме поганих наслідків.

Треба готуватися до походу в сауну заздалегідь та зібрати речі: рушник, купальник, мило / гель для душу, необхідні косметичні засоби. Обов’язково візьми з собою воду, очисть шкіру від макіяжу та не вживай алкоголь.

Починати треба з малого, проводь у сауні до п’яти хвилин. Слідкуй за самопочуттям під час перепадів температур, адже у сауні її можуть підвищувати. Сідай на лавах внизу, адже згори температура вища. Змінюй положення без різких рухів.

Часто у фільмах та телепередачах можна побачити, як люди відразу після сауни стрибають у крижаний басейн чи сніг. Але лікарки радять не поспішати цього робити. Краще обрати прохолодний душ, щоб не було різких перепадів температур.

За словами Катерини Фролової, різкий контраст може призвести до негативних наслідків у новачків, зокрема стенокардії або навіть інфаркту.

Після сауни варто приймати душ іще й тому, що під час потовиділення верхній шар шкіри частково відшаровується. Ці залишки слід змити. Не забувай зволожити шкіру, адже перепади температур призводять до її сухості.

Ознаки під час відвідування сауни, які вказують на потребу перевірки здоров’я серцево-судинної системи:

прискорене серцебиття, яке не приходить у норму після 5–15 хв;

втрата свідомості;

дискомфорт / біль у грудній клітці;

біль, що тисне, під лопаткою чи у районі лівої руки.

Перш ніж почати ходити в сауну, треба перевірити своє серце. Раніше кардіологиня розповіла, звідки беруться проблеми з серцем.

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