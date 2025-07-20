Карта старения: где люди платят за политику годами своей жизни

Ученые обнаружили, что на скорость старения человека влияет не только здоровье и генетика. Согласно новому масштабному исследованию, ключевую роль играют страна, где ты живешь, уровень ее демократии и общего образования.

Результаты исследования обнародовала Nature Medicine.

Как проводили исследования

Для оценки этих процессов ученые ввели новый термин — биоповеденческий разрыв. Этот показатель измеряет разницу между реальным (паспортным) возрастом человека и его биологическим возрастом, определённым на основе медицинских и поведенческих данных.

Например, если 50-летний человек имеет физиологические показатели 60-летнего, его биоповеденческий разрыв составляет 10 лет. Такие люди, как показало исследование, значительно больше подвержены проблемам с памятью, снижению когнитивных функций и потере трудоспособности.

Что защищает от преждевременного старения

Проживание в условиях демократии, где уважают права человека и низок уровень социального стресса, создает мощный защитный эффект против преждевременного старения. Наряду с этим, доступ к знаниям и возможность учиться на протяжении жизни являются долгосрочной инвестицией в собственное здоровье, что буквально замедляет биологические часы.

Этот омолаживающий эффект в равной степени касается как физической подвижности, так и остроты ума, ведь способность легко двигаться и поддерживать хорошую память являются ключевыми компонентами сохранения молодости.

География старости

Результаты исследования выявили поразительный контраст между разными регионами мира. Самые быстрые темпы старения зафиксированы в Египте и Южной Африке. Здесь биоповеденческий разрыв оказался максимальным.

Медленнее всего стареют жители европейских стран. Страны Азии и Латинской Америки заняли промежуточное место между этими двумя полюсами.

Как стресс от политики разрушает организм

Один из самых интересных выводов касается прямой связи между политической ситуацией и здоровьем граждан. В странах, где наблюдается эрозия демократии, ограничивается свобода слова и отсутствует политическая конкуренция, люди стареют значительно быстрее.

К этому добавляются такие факторы, как низкие доходы, загрязнённый воздух и вода, а также высокое социальное неравенство.

Ученые предлагают физиологическое объяснение этому феномену. Хронический стресс, вызванный социальной несправедливостью и политической нестабильностью, запускает в организме системные воспалительные процессы.

Именно это воспаление, по мнению исследователей, является одним из ключевых механизмов, ускоряющих биологическое старение.

Взгляд в будущее

Авторы работы признают, что четырёхлетний период наблюдений недостаточен для полного понимания всех аспектов старения. Они планируют расширить мониторинг до 10–20 лет, чтобы получить ещё более точные данные.

Однако уже сейчас результаты чрезвычайно важны для правительств по всему миру. Понимание того, как социальные и политические факторы влияют на здоровье нации, может помочь в разработке эффективных стратегий для замедления старения и улучшения качества жизни граждан.

Интересно, что у части участников исследования биологический возраст оказался значительно меньше паспортного. Изучение их образа жизни, генетических особенностей и социального окружения может стать ключом к разгадке секретов активного долголетия для всего человечества.

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