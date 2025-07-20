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Карта старения: где люди платят за политику годами своей жизни

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 июля 2025, 19:00
Карта старения: где люди платят за политику годами своей жизни
Фото Pexels

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