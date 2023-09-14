Сохранить самое ценное: семейная история болезней — что это такое и зачем ее создавать

Никогда не можешь предсказать, каким будет завтра. Однако ты всегда можешь предупредить возникновение тяжелых заболеваний, если будешь иметь такую вещь, как семейная история болезней.

На самом деле, такая, казалось бы, скучная вещь, может стать ключом для будущего благополучия. Ведь у нас с родными есть не только похожие гены, но и привычки, которые становятся определяющими факторами в формировании состояния здоровья.

В этом уверено и американское федеральное агентство министерства здравоохранения Центр по контролю и профилактике заболеваний в США. Поэтому делится, что такое семейная история здоровья, зачем ее создавать и использовать.

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Что такое семейная история здоровья

Семейная история здоровья — это сборник записей о заболеваниях и состоянии здоровья в определенной семье.

История болезней семьи важна, поскольку все родственники имеют общие гены, а также часто схожи в поведении и повадках, которые могут влиять на состояние здоровья человека. К примеру, любовь к определенной пище или отсутствие привычки заниматься спортом могут стать важным фактором не только для самочувствия, но и для долгосрочности жизни. Поэтому семейный анамнез включает и эти факторы тоже.

Почему семейная история здоровья важна для твоего здоровья

Есть определенные заболевания, которые могут повторяться в историях болезней одной семьи. Например, можно получить в наследство склонность к тому, чтобы заболеть раком, диабетом или болезнями сердца. Среди родственников также могут повторяться хронические болезни.

Поэтому знать, были ли они у кого-то из родных, важно, чтобы вовремя проверять свое здоровье. Кроме того, собрать семейную историю болезней хотя бы с минимальным наполнением следует перед походом к врачу, чтобы специалист знал, на какие аспекты следует обратить внимание, и какие возможно дополнительные анализы следует назначить.

Как собрать историю болезней своей семьи

Самое простое, что можно сделать, если есть такая возможность, это пообщаться со всеми родными о болезнях, которые случались в твоей семье. Спросить можно у мамы, папы, братьев, сестер, бабушек, дедушек и других родственников. Важно, прежде всего, определить, какие были хронические болезни в семье и другие осложнения со здоровьем.

Также можно поискать информацию о причинах смерти родственников, а также возрасте, когда было диагностировано определенное заболевание. Следует и регулярно обновлять эту информацию.

Как можно использовать свою семейную историю здоровья

Поиски информации о болезнях родных могут кого-то огорчить, но они могут помочь улучшить свое состояние здоровья. Ведь, несмотря на то, что гены нельзя изменить, некоторые привычки, которые вредят организму, можно скорректировать.

Также можно своевременно пройти соответствующие анализы и другие тестирования здоровья, чтобы предотвратить появление или развитие определенной болезни. Например, проверка уровня сахара в крови или маммография может со временем спасти жизнь тому человеку, который имеет большую склонность к диабету или раку молочных желез, чем другие. Так что раннее выявление болезни часто может означать улучшение здоровья в долгосрочной перспективе.

В то же время важно помнить, что следует ежегодно проверять состояние своего здоровья. Читай, что такое чекап всего организма и как он спасет твою жизнь.

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