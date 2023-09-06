Эпидсезон гриппа не за горами: что известно о вирусе в Украине и вакцинации против него

К сожалению, болезни никуда не деваются. С началом холодной поры года начинаются сезонные простуды, а также распространяются различные вирусы.

Каждый год в Украине циркулирует грипп, людям предлагают прививаться, чтобы защитить свой организм. Во время онлайн-брифинга 5 сентября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда начнется эпидсезон гриппа в Украине и что известно о вакцине.

Эпидсезон гриппа в Украине 2023-2024: что известно

По словам Кузина, в период эпидсезона гриппа в Украине будет циркулировать грипп группы A и В. Сезон гриппа начнется ориентировочно со второй половины декабря и закончится в апреле параллельно с актуальными штаммами коронавируса. Впрочем, в Минздраве сообщают, что эти болезни не будут непривычны.

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Предполагается, что будет циркулировать обычный грипп H1N1, а также H3N2 — это вирусы, относящиеся к группе A. Но с конца года может присоединиться еще вирус группы B, он переносится гораздо легче.

Кому рекомендовано вакцинироваться против гриппа

Минздрав советует вакцинироваться против гриппа:

лицам в возрасте 60 лет, имеющих тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания;

медицинским работникам, особенно работающим на первичном звене медицинской помощи или работающим в инфекционных стационарах;

беременным;

работникам критической инфраструктуры;

детям, имеющим сопутствующие болезни.

Какая вакцина будет в Украине против гриппа

В Минздраве сообщили, что Украина продолжает сотрудничество с международной организацией PiVi, которая ежегодно оказывает гуманитарную помощь вакцины против гриппа. В этом году ожидается 60 тыс. вакцин. Ее распределят по разным областям Украины и она будет направлена на вакцинацию беременных и медицинских работников.

Другая вакцина будет доступна на фармацевтическом рынке, ведь вакцинация против гриппа не входит в национальный календарь прививок.

Вакцину можно будет купить в аптеке уже в конце октября. Рекомендуется сделать ее в сентябре-октябре. Организму нужно две недели, чтобы сформировать иммунитет. Вакцинация вводится однократно.

Грипп имеет свои разновидности, способные поражать определенные категории людей. Ранее мы рассказывали, что такое томатный грипп и каковы его симптомы.

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