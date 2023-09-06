Епідсезон грипу не за горами: що відомо про вірус в Україні та вакцинацію проти нього

На жаль, хвороби нікуди не діваються. З початком холодної пори розпочинаються сезонні застуди, а також поширюються різні віруси.

Щороку в Україні циркулює грип, людям пропонують робити щеплення, щоб захистити свій організм. Під час онлайн-брифінгу 5 вересня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли розпочнеться епідсезон грипу в Україні та що відомо про вакцину.

Епідсезон грипу в Україні 2023-2024: що відомо

За словами Кузіна, в період епідсезону грипу в Україні циркулюватиме грип групи A і В. Сезон грипу розпочнеться орієнтовно з другої половини грудня і закінчиться у квітні паралельно зі штамами коронавірусу, які будуть актуальні. Утім, у МОЗ повідомляють, що ці хвороби не будуть незвичними.

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Передбачається, що циркулюватиме звичайний грип H1N1, а також H3N2 — це віруси, які належать до групи A. Але з кінця року може приєднатися ще вірус групи B, він переноситься набагато легше.

Кому рекомендовано вакцинуватися проти грипу

МОЗ радить вакцинуватися проти грипу:

особам віком 60+ років, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання;

медичним працівникам, особливо тим, які працюють на первинній ланці медичної допомоги або працюють в інфекційних стаціонарах;

вагітним;

працівникам критичної інфраструктури;

дітям, які мають супутні хвороби.

Яка вакцина буде в Україні проти грипу

У МОЗ повідомили, що Україна продовжує співпрацю з міжнародною організацією PiVi, яка щорічно надає гуманітарну допомогу вакцини проти грипу. Цьогоріч очікується 60 тис. вакцин. Її розподілять по різних областях України та вона буде спрямована на вакцинацію вагітних та медичних працівників.

Інша вакцина буде доступна на фармацевтичному ринку, адже вакцинація проти грипу не входить до національного календаря щеплень.

Вакцину можна буде придбати в аптеці вже наприкінці жовтня. Рекомендовано зробити її у вересні-жовтні. Організму треба два тижні, щоб сформувати імунітет. Вакцинація вводиться однократно.

Грип має свої різновиди, які здатні вражати певні категорії людей. Раніше ми розповідали, що таке томатний грип та які його симптоми.

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