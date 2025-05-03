Трудно смотреть в зеркало… Как избавиться от шрамов и рубцов после войны

В Украине у тысячи людей, раненых во время войны, есть следы травм. Иногда из-за шрамов человек теряет уверенность в себе. Но есть шанс это изменить — если не медлить, а сразу действовать! Об этом рассказала платформа Бережи себе.

Рубец после травмы

Когда кожа получает травму, она спасается, создавая новую ткань. Но эта новая кожа — другая: более плотная, менее гибкая, может тянуть, болеть, ограничивать движение. Особенно сложно, когда рубец образуется возле суставов или в участках повышенного движения: лицо, шея, руки.

Иногда и формируются контрактуры, когда ткани стягиваются настолько, что человек теряет естественную подвижность. Или чувствительность, полностью или чрезмерно.

Однако для многих самым большим испытанием является совсем другое. Шрамы на лице после обломков, ожогов или ранений мешают забыть ужасные события. Они меняют не только внешность, но и восприятие себя. Люди начинают избегать публичных мест, своих детей, фотографий. То есть боль не только физическая, но и глубоко эмоциональная.

Время лечения — критически важно

Поэтому, чтобы не было поздно, идеальное время для начала лечения — через 4-6 месяцев после травмы. Именно тогда рубец еще мягкий, ткань активна, реагирует на терапию. Если ждать год, два или больше времени, то шрам уплотняется, теряет способность к естественному обновлению.

Лечить его становится значительно сложнее, а иногда и почти невозможно полностью восстановить функциональность или внешний вид.

Стоит отметить, что сейчас в Украине существует проект Неопалимі для военных и гражданских, где специалисты предоставляют бесплатное лечение шрамов и рубцов. К программе приобщены уже 32 клиники, где пациентам подбирают индивидуальные планы восстановления.

Регистрацию можно пройти самостоятельно или через врача, социального работника или близких — на сайте программы. Все процедуры выполняются опытными врачами в проверенных учреждениях.

В целом среди возможных методов лечения шрамов есть лазерная шлифовка (выравнивает рельеф и уменьшает видимость шрама); инъекции (снижают боль, улучшают эластичность тканей); сосудистые лазеры (убирают покраснение); физиотерапия (помогает вернуть движение); пластическая хирургия (при необходимости полной реконструкции).

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