Важко дивитися у дзеркало… Як позбутися шрамів та рубців після війни

В Україні тисячі людей, поранені під час війни, мають сліди травм. Іноді через шрами людина втрачає впевненість у собі. Але є шанс це змінити — якщо не зволікати, а одразу діяти! Про це розповіла платформа Бережи себе.

Рубець після травми

Коли шкіра зазнає травми, вона рятується, створюючи нову тканину. Але ця нова шкіра — інша: щільніша, менш гнучка, може тягнути, боліти, обмежувати рух. Особливо складно, коли рубець утворюється біля суглобів або в ділянках підвищеного руху: обличчя, шия, руки.

Інколи й формуються контрактури, коли тканини стягуються настільки, що людина втрачає природну рухливість. Або чутливість, повністю чи надмірно.

Проте для багатьох найбільшим випробуванням є зовсім інше. Шрами на обличчі після уламків, опіків чи поранень заважають забути жахливі події. Вони змінюють не лише зовнішність, а й сприйняття себе. Люди починають уникати публічних місць, своїх дітей, фотографій. Тобто біль не лише фізичний, а й глибоко емоційний.

Час лікування — критично важливий

Тож, щоб не було запізно, ідеальний час для початку лікування — через 4-6 місяців після травми. Саме тоді рубець ще м’який, тканина активна, реагує на терапію. Якщо чекати рік, два чи більше часу, то шрам ущільнюється, втрачає здатність до природного оновлення.

Лікувати його стає значно складніше, а інколи й майже неможливо повністю відновити функціональність або зовнішній вигляд.

Варто зазначити, що зараз в Україні існує проект Неопалимі для військових та цивільних, де фахівці надають безоплатне лікування шрамів і рубців. До програми долучено вже 32 клініки, де пацієнтам підбирають індивідуальні плани відновлення.

Реєстрацію можна пройти самостійно або через лікаря, соціального працівника чи близьких — на сайті програми. Усі процедури виконуються досвідченими лікарями в перевірених закладах.

Загалом серед можливих методів лікування шрамів є лазерне шліфування (вирівнює рельєф і зменшує видимість шраму); ін’єкції (знижують біль, покращують еластичність тканин); судинні лазери (прибирають почервоніння); фізіотерапія (допомагає повернути рух); пластична хірургія (за потреби повної реконструкції).

