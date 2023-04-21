Он есть даже у спортсменок, и это не стыдно! Что такое стрессовый целлюлит и как он появляется

Целлюлит — слово, которое, наверное, пугает каждую женщину. Маркетинг предлагает нам тысячи кремов, скрабов, массажных щеток, обертываний и других средств для борьбы с целлюлитом. Но они не смогут полностью его убрать.

Всем женщинам следует понять, что целлюлит — это нормально, не стыдно и не стоит переживать из-за него. Кроме того, если постоянно находиться в состоянии стресса и волноваться по разным причинам, можно наоборот спровоцировать его появление. Это называется стрессовый целлюлит.

Физиотерапевт, массажист и эксперт по здоровому похудению Евгений Запорожец рассказал для Elle.ua о целлюлите как явлении и что такое стрессовый целлюлит.

Что такое целлюлит

В общем, целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировом слое кожи человека, которые приводят к нарушению микроциркуляции крови и оттоку лимфы.

Физиотерапевт акцентирует, что это нормальное явление, целлюлит есть даже у спортсменок. Это свидетельствует о женской способности зачать и выносить ребенка.

Есть несколько стадий целлюлита, и не на всех уровнях он является только эстетической проблемой.

Стадии целлюлита:

первая стадия — целлюлит не видно, пока кожу не сжать в складку; вторая стадия — более отчетливая, но обратимая. Основной причиной возникновения целлюлита на этом уровне является нарушение лимфотока и снижение эластичности кожи; третья стадия — происходит нарушение кровообращения, онемение нервных окончаний и даже атрофия мышц из-за давления избыточной жидкости; четвертая стадия — макронодулярная (в результате длительного дефицита питания из-за нарушения крово- и лимфооборота кожа приобретает синюшный цвет, а пораженная ткань начинает превращаться в соединительную), этот процесс уже необратим.

Эксперт отмечает: если ты заботишься о себе и своем здоровье, то следует обратить внимание на питание и образ жизни уже с появления второй стадии целлюлита.

Стрессовый целлюлит: что это такое

Человеческий организм обладает защитным механизмом, поэтому в стрессовых ситуациях он может накапливать энергию.

Бывает так, что при психоэмоциональных нагрузках уровень кортизола значительно повышается. Поэтому организм вместо того, чтобы строить белки, начинает их расщеплять и формировать адипоцитные депо. Такой процесс называют тревожным целлюлитом.

— В этом случае жир откладывается в наименее подвижных зонах тела (на внутренней и передней поверхности бедер, в нижней части живота, под ягодицами, над коленями), чтобы потом, когда вдруг случится еще больший стресс, брать оттуда энергию, — говорит Евгений Запорожец.

Он отмечает, что такой целлюлит можно увидеть даже у человека худого телосложения. Поэтому нужно работать со стрессом, найти его источник, минимизировать последствия.

Помочь в борьбе с таким целлюлитом могут мануальные методики массажа. Во время подобных сеансов зажигают свечи, включают нужную расслабляющую музыку, подбирают массажные масла.

Постоянные эмоциональные нагрузки оказывают значительное влияние на наше самочувствие и здоровье, что приводит не только к появлению целлюлита. Ранее мы рассказывали, как стресс влияет на организм: физиологически и психологически.

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