Здоровье и красота

Он есть даже у спортсменок, и это не стыдно! Что такое стрессовый целлюлит и как он появляется

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 апреля 2023, 10:00
Стресовий целюліт: що це таке та чому він виникає
Фото: Pexels

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