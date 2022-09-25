Поиск “зрады” в тылу и хронические болезни — как наш организм реагирует на семь месяцев постоянного стресса

Когда-то давно многим из нас казалось, что стресс может возникать только в тяжелые рабочие будни и от его последствий можно избавиться в выходные, просто позволив себе отдохнуть.

Однако когда в наши жизни семь месяцев назад пришла полномасштабная война, то оказалось, что даже свободные от работы дни не помогают избавиться от всех эмоций, чувств, а самое важное — усталости от этой нагрузки.

Для того чтобы справиться со всеми негативными влияниями, которые принесла полномасштабная война для нашей психики, нужно понимать, что именно происходит с организмом за семь месяцев хронического стресса.

Поэтому кандидат биологических наук и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Петр Черноморец рассказал The Village, что происходит с организмом и психикой человека под действием постоянной эмоциональной нагрузки, а также объяснил, почему от этого в обществе возникает больше ссор.

Как хронический стресс влияет на психику человека

Полномасштабная война выступает стрессовым фактором для психики человека, даже если находится на фоне его обыденной жизни. Дело в том, что каждый из нас все равно читает новости, общается с другими людьми, имеет знакомых, которые ушли воевать, или тех, кто был вынужден покинуть дом из-за боевых действий.

Даже такие, казалось бы, небольшие факторы, оказывают значительное влияние на человека. Поэтому под давлением всех обстоятельств и постоянных эмоциональных потрясений многие из нас почувствуют или уже почувствовали симптомы хронического стресса, такие как:

депрессия,

повышенная тревожность,

рассредоточенность,

демотивация.

Также большое влияние будут иметь внешние факторы, отвечающие за комфорт. В нормальных обстоятельствах человек может не замечать, сколько ему нужно удовлетворить потребностей, чтобы чувствовать себя хорошо.

Однако, когда такую возможность отнимают определенные обстоятельства, это достаточно ярко ощущается и несет свое негативное влияние на психику. И даже когда человек получит доступ к тем благам, которые ему были недоступны определенное время, ему потребуется больше времени на восстановление.

Как хронический стресс влияет на физическое здоровье человека

Постоянный стресс влияет также и на физическое здоровье человека. Как минимум, он может привести к нарушению памяти, процессов мышления и сна.

Также от хронических переживаний страдают иммунная, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы, поскольку гормоны стресса тормозят их работу.

Кроме того, если у человека раньше была склонность к определенным болезням или даже хронические заболевания, то после долгой борьбы организма со стрессом, они дадут о себе знать.

Как минимизировать влияние стресса на организм и психику

Если ты находишься в условно безопасном месте, то следует проследить за уровнем удовлетворения своих базовых потребностей. К ним относятся: хорошее питание, достаточный уровень сна, а также качественный отдых.

Если эти минимальные потребности будут удовлетворены, уровень стресса может немного снизиться. Кроме того, это позволит почувствовать определенную стабильность и собственные силы изменить определенные обстоятельства.

Почему из-за постоянного стресса возникают ссоры в обществе

Существует два механизма, которые заставляют нас ссориться друг с другом из-за постоянного стресса. Первый предполагает, что мы пытаемся вылить агрессию туда, куда это можно сделать более безопасно.

К тому же, если наши потребности не удовлетворяются и мы видим, что кто-то позволяет себе что-то нам недоступное, именно на него или нее хочется вылить весь негатив. Так и возникают ссоры о неуместности.

Второй механизм предполагает то, что из-за постоянного стресса у нас повышается уровень любви к “своим” и жесткое неприятие “чужаков”. Так активируются окситоциновые системы, которые провоцируют человека атаковать всех, кто на него не похож.

В случае, если ты на фронте, врага ты видишь достаточно ясно – он перед тобой. Однако в тылу поиск врага может стать нерациональным, а чувство неприятия перекинуться даже на тех, кто говорит, например, на другом языке.

Иногда стресс может совсем обессилить нас на всех уровнях, поэтому нужно искать подзарядку. Читай, что делать, когда разрядилась внутренняя “батарейка”.

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