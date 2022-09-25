Психология

Поиск “зрады” в тылу и хронические болезни — как наш организм реагирует на семь месяцев постоянного стресса

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 сентября 2022, 19:00
Психіка українців
Фото: Pexels

Больше новостей
Які існуюють незвичні вина
Апельсиновое, шоколадное, голубое и даже метеоритное — рассказываем о самых необычных винах мира
Піца на сковороді: простий покроковий рецепт Від Євгена Клопотенка
Раз–два, и готово! Быстрый рецепт пиццы на сковороде от Евгения Клопотенко
Як утеплити дерев’яні вікна на зиму: прості дієві методи
Ни одной щели и сквозняка — как утеплить деревянные окна на зиму
Як правильно вести щоденник
“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
Смотреть больше

Материалы по теме

Як правильно вести щоденник
“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”
Як правильно вести щоденник
“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
Що таке соціальна фобія та як її побороти
Паникуешь при знакомстве и перед выступлением? Расскажем, что такое социальная фобия и как ее побороть
Як підтримати людину після полону
Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена

Видео
0:06:38
Як підтримати людину після полону

Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Звонки, шок и слезы. Родные наших защитников откровенно о первых разговорах и состоянии героев после плена
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хиджаб”. Трагичное убийство в Иране, которое привело к массовым протестам в стране
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Ночные взрывы в Запорожье: россияне выпустили десять ракет по областному центру — последствия прилетов
0:02:41
Військове навчання у Львові
Обучение высшему пилотажу: бывшие американские морпехи делятся опытом с нашими бойцами во Львове
Обстріл Одеси 25 вересня
Утренний обстрел Одессы. Россияне снова атаковали центр города дронами-камикадзе — что известно
0:03:49
Закон О медиа
Шаг к ЕС и информационной безопасности. Рассказываем про закон о медиа и как будет происходить фиксация нарушений
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 25 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:57
Повернення українських героїв з полону
Теряли до 60 кг! Подробности пыток украинских героев в плену
0:02:38
Як молодята з Херсону відродили свою справу в Івано-Франківську
Свадебное путешествие, разрушенное войной! Как молодожены из Херсона возродили свое дело в Ивано-Франковске
Больше видео
Як правильно вести щоденник
Читать дальше
“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь