Пошук “зради” у тилу та хронічні хвороби — як наш організм реагує на сім місяців постійного стресу

Колись давно багатьом з нас могло здаватись, що стрес може виникати лише у тяжкі робочі будні й від його наслідків можна позбутись на вихідних, просто відпочивши.

Однак коли у наші життя сім місяців тому прийшла повномасштабна війна, то виявилось, що навіть вільні від роботи дні не допомагають позбутись усіх емоцій, почуттів, а найважливіше — втоми від цього навантаження.

Для того, щоб впоратись з усіма негативними впливами, які принесла повномасштабна війна для нашої психіки, потрібно розуміти, що саме відбувається з організмом за сім місяців хронічного стресу.

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Тож кандидат біологічних наук і викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Петро Чорноморець розповів The Village, що відбувається з організмом та психікою людини під дією постійного емоційного навантаження, а також пояснив, чому від цього у суспільстві виникає більше сварок.

Як хронічний стрес впливає на психіку людини

Повномасштабна війна виступає стресовим чинником для психіки людини, навіть якщо знаходиться на фоні її буденного життя. Річ у тім, що кожен із нас все одно читає новини, спілкується з іншими людьми, має знайомих, які пішли воювати або змушені були покинути дім через бойові дії.

Навіть такі, здавалося б, незначущі фактори, мають значний вплив на людину. Тому під тиском усіх обставин та постійних емоційних потрясінь, багато з нас матимуть симптоми хронічного стресу, такі як:

депресія,

підвищена тривожність,

розосередженість,

демотивація.

Також чималий вплив матимуть зовнішні чинники, які відповідають за комфорт. У нормальних обставинах людина може не помічати, скільки їй потрібно задовольнити потреб, щоб почуватися добре.

Однак, коли таку можливість віднімають певні обставини, тоді це досить яскраво відчувається та несе свій негативний вплив на психіку. І навіть коли людина отримає доступ до тих благ, які їй були недоступні певний час, їй потрібно буде більше часу на відновлення.

Як хронічний стрес впливає на фізичне здоров’я людини

Постійний стрес впливає також і на фізичне здоров’я людини. Як мінімум, він може призвести до порушення пам’яті, процесів мислення та сну.

Також від хронічних переживань страждають імунна, травна та серцево-судинна системи, оскільки гормони стресу гальмують їхню роботу.

Крім того, якщо у людини раніше була схильність до певних хвороб або ж навіть хронічні захворювання, то після довгої боротьби організму зі стресом, вони нагадають про себе.

Як мінімізувати вплив стресу на організм та психіку

Якщо ти перебуваєш в умовно безпечному місці, тоді варто прослідкувати за рівнем задоволення своїх базових потреб. До них відносимо: гарне харчування, достатній рівень сну, а також якісний відпочинок.

У такому разі, якщо ці мінімальні потреби будуть задовільнені, тоді рівень стресу може трохи знизитися. Крім того, це дасть можливість відчути певну стабільність та власні сили змінити певні обставини.

Чому через постійний стрес виникають сварки у суспільстві

Існує два механізми, які змушують нас сваритись одне з одним через постійний стрес. Перший передбачає те, що ми намагаємось вилити агресію туди, куди це можна зробити більш безпечно.

До того ж якщо наші потреби не задовольняються і ми бачимо, що хтось інший дозволяє собі щось для нас недоступне, тоді на нього й хочеться “скинути” увесь негатив. Так і виникають сварки про недоречність.

Читати на тему Сварки під час війни. Як запобігти конфліктам із найріднішими Вчимо запобігати конфліктам та піклуватися про емоційну стабільність під час війни.

Другий механізм передбачає те, що через постійний стрес у нас підвищується рівень любові до “своїх” та жорстке неприйняття “чужинців”. Так активуються окситоцинові системи, які провокують людину атакувати всіх, хто на нього не схожий.

У разі, якщо ти на фронті, то ворога ти бачиш досить ясно – він перед тобою. Однак в тилу пошук ворога може стати нераціональним, а почуття неприйняття перекинутись навіть на тих, хто розмовляє іншою мовою.

Іноді стрес може зовсім знесилити нас на усіх рівнях, тому потрібно шукати підзарядки. Читай, що робити, коли розрядилася внутрішня “батарейка”.

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