Він є навіть у спортсменок, і це не соромно! Що таке стресовий целюліт та як він виникає

Целюліт — слово, яке, напевно, лякає кожну жінку. Маркетинг пропонує нам тисячі кремів, скрабів, масажних щіток, обгортань та інших засобів для боротьби з целюлітом. Але вони не зможуть повністю його прибрати.

Усім жінкам варто зрозуміти, що целюліт — це нормально, не соромно і не варто перейматися через нього. Крім цього, якщо постійно перебувати у стані стресу та хвилюватися через різні причини, можна навпаки спровокувати його появу. Це називається стресовий целюліт.

Фізіотерапевт, масажист та експертом зі здорового схуднення Євген Запорожець розповів для Elle.ua про целюліт як явище та що таке стресовий целюліт.

Що таке целюліт

Загалом, целюліт — це структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові та відтоку лімфи.

Фізіотерапевт акцентує, що це нормальне явище, целюліт є навіть у спортсменок. Це свідчить про жіночу здатність зачати та виносити дитину.

Є кілька стадій целюліту, і не на всіх рівнях він є лише естетичною проблемою.

Стадії целюліту:

перша стадія — целюліт не видно, поки шкіру не стиснути у складку; друга стадія — більш виразна, але оборотна. Основою причиною виникнення целюліту на цьому рівні є порушення лімфотоку та зниження еластичності шкіри; третя стадія — відбувається порушення кровообігу, оніміння нервових закінчень і навіть атрофія мʼязів через тиск надлишкової рідини; четверта стадія — макронодулярна (внаслідок тривалого дефіциту живлення через порушення крово- та лімфообігу шкіра набуває синюшного кольору, а уражена тканина починає перетворюватися на сполучну), цей процес вже незворотний.

Експерт зазначає: якщо ти піклуєшся про себе та своє здоров’я, слід звернути увагу на харчування та спосіб життя вже з появи другої стадії целюліту.

Стресовий целюліт: що це таке

Людський організм володіє захисним механізмом, тому у стресових ситуаціях він може накопичувати енергію.

Буває так, що під час психоемоційних навантажень рівень кортизолу значно підвищується. Тому організм замість того щоб будувати білки, починає їх розщеплювати та формувати адипоцитні депо. Такий процес називають тривожним целюлітом.

— У цьому випадку жир відкладається у найменш рухливих зонах тіла (на внутрішній і передній поверхні стегон, у нижній частині живота, під сідницями, над колінами), щоб потім, коли раптом трапиться ще більший стрес, брати звідти енергію, — говорить Євген Запорожець.

Він зазначає, що такий целюліт можна побачити навіть у людини худорлявої статури. Тож треба працювати зі стресом, знайти його джерело, мінімізувати наслідки.

Допомогти у боротьбі з таким целюлітом можуть мануальні методики масажу. Під час таких сеансів запалюють свічки, вмикають потрібну музику, підбирають масажні олії.

Постійні емоційні навантаження мають значний вплив на наше самопочуття та здоров’я, це спричиняє не лише появу целюліту. Раніше ми розповідали, як стрес впливає на організм: фізіологічно та психологічно.

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