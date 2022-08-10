Прокляття чи звичайна фізична особливість? Що таке целюліт, чому з’являється та як його позбутись

Досить часто на полицях магазинів можна побачити косметичні засоби, які говорять, що допоможуть позбутися так званої апельсинової шкірочки.



Косметична індустрія та глянцеві обкладинки раз-по-раз закликають попрощатися з ямками на шкірі, що свідчать про наявність целюліту. Тому розбираємось, що це таке і чи потрібно його позбуватись.

Що таке целюліт

Целюліт — це структурна зміна шкіри стегон, сідниць, живота та рук. Зазвичай вона призводить до порушення мікроциркуляції крові та відтоку лімфи.

Візуально целюліт виглядає як ямки на шкірі або ж нагадує шкірку апельсина.

Чому з’являється целюліт

Здебільшого вважається, що целюліт з’являється через накопичення жиру під шкірою. І коли колагенові волокна намагаються стягнути під ним простір, утворюються сумнозвісні ямочки.

Однак у декого може бути генетична схильність до структурних змін у шкірі. Також дається взнаки й вік, оскільки з роками шкіра втрачає еластичність і жирові відкладення стають помітніші.

Крім того, на утворення целюліту впливають гормональні зміни в організмі, спосіб життя чи харчування, а також зневоднення, уповільнення обміну речовин та навіть накопичення токсинів. Також целюліт може з’являтись у вагітних жінок.

Як позбутися целюліту

Насамперед потрібно переглянути свій спосіб життя. Це найпростіший та найкорисніший крок.

Спочатку важливо припинити вживати продукти з високим вмістом цукру. Замість цього можна споживати більше овочів, фруктів та зелені. Однак варто спробувати тримати баланс та не забувати про інші важливі компоненти для твого раціону.

Крім того, якщо вживати більше води, це допоможе нормалізувати обмін речовин в організмі, очистити його та вивести токсини, які й могли спричинити виникнення целюліту.

Також можна додати трохи фізичної активності у свій розпорядок дня. Звичайні аеробні та силові вправи допоможуть не лише зменшити жирові відкладення, але й покращать стан здоров’я і навіть можуть підняти настрій.

І наостанок, є сенс спробувати один з найприємніших варіантів подолання целюліту та проявити любов до свого тіла, зробивши масаж.

Можна спробувати його у сухому вигляді й використовувати лише спеціальні щіточки з натурального ворсу. Такий процес триває близько п’яти хвилин, щоб не пошкодити шкіру.

Або ж гарною ідеєю буде придбати масажну олійку та розслабитись. У пригоді стане й кавовий скраб, який зменшить нерівності на шкірі та зарядить гарним настроєм на весь день чи вечір.

Крім того, ти завжди можеш зайнятись новою та цікавою стравою та зробити його власноруч. Читай, як приготувати скраб у домашніх умовах.

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