Проклятие или обычная физическая особенность? Что такое целлюлит, почему появляется и как от него избавиться

Достаточно часто на полках магазинов можно увидеть косметические средства, которые говорят, что помогут избавиться от так называемой апельсиновой корки.

Косметическая индустрия и глянцевые обложки то и дело призывают попрощаться с ямками на коже, что свидетельствуют о наличии целлюлита. Поэтому разбираемся, что это такое и нужно ли от этого избавляться.

Что такое целлюлит

Целлюлит — это структурное изменение кожи бедер, ягодиц, живота и рук. Обычно оно приводит к нарушению микроциркуляции крови и оттоку лимфы.

Визуально целлюлит выглядит как ямки на коже или же напоминает кожицу апельсина.

Почему появляется целлюлит

В большинстве своем принято считать, что целлюлит появляется из-за накопления жира под кожей. И когда коллагеновые волокна пытаются стянуть под ним пространство, образуются печально известные ямочки.

Однако у некоторых может быть генетическая предрасположенность к структурным изменениям в коже. Также влияет и возраст, поскольку с годами кожа теряет эластичность и жировые отложения становятся заметнее.

Кроме того, на образование целлюлита влияют гормональные изменения в организме, образ жизни или питания, а также обезвоживание, замедленный обмен веществ и даже накопление токсинов. Также целлюлит может появляться у беременных женщин.

Как избавиться от целлюлита

Прежде всего нужно пересмотреть свой образ жизни. Это самый простой и полезный шаг для твоего организма.

Сначала важно употреблять меньше продуктов с высоким содержанием сахара. Вместо этого можно есть больше овощей, фруктов и зелени. Однако стоит попытаться держать баланс и не забывать о других важных компонентах для твоего рациона.

Кроме того, если употреблять больше воды, это поможет нормализовать обмен веществ в организме, очистить его и вывести токсины, которые могли повлечь за собой возникновение целлюлита.

Также можно добавить немного физической активности в свой распорядок дня. Обычные аэробные и силовые упражнения помогут не только снизить количество жировых отложений, но и улучшат состояние здоровья и даже поднимут настроение.

И напоследок, есть смысл попробовать один из самых приятных вариантов преодоления целлюлита и проявить любовь к своему телу, сделав массаж.

Можно попробовать его в сухом виде и использовать только специальные щеточки из натурального ворса. Процесс должен длиться около пяти минут, чтобы не повредить кожу.

Или же хорошей идеей будет купить массажное масло и просто расслабиться. Также пригодится кофейный скраб, который уменьшит неровности на коже и зарядит хорошим настроением на весь день или вечер.

Кроме того, ты всегда можешь заняться новым и интересным блюдом и сделать его своими руками. Читай, как приготовить скраб в домашних условиях.

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