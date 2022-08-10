Здоровье и красота

Проклятие или обычная физическая особенность? Что такое целлюлит, почему появляется и как от него избавиться

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 августа 2022, 09:00
Що таке целюліт
Фото: Pexels

Больше новостей
Наслідки вибухів у Новофедорівці
Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме
відпочинок в Ураїні
Безопасный и недорогой отдых во время войны: куда съездить в отпуск
Ситуація у Слов'янську
Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск
єДопомога: хто з пенсіонерів не зможе отримати грошову допомогу та чому
Выплаты для пенсионеров от международных организаций. Кто сможет получить средства через платформу єДопомога
Смотреть больше

Материалы по теме

Що робити, щоб підвищити тиск вдома
Низкое давление, а с врачом связаться нет возможности? Расскажем, как повысить его в домашних условиях
Що таке лептоспіроз: симптоми та чи можна вилікувати
Если купаться запрещено, то в воду не лезь! Что такое лептоспироз и чем он опасен
Ештон Кутчер
Чуть не потерял зрение: Эштон Катчер рассказал о редком аутоиммунном заболевании, которое поборол
Грудки Біша
Милые щечки или лишние хлопоты: что такое комки Биша и почему многие хотят от них избавиться

Видео
0:11:54
Наслідки вибухів у Новофедорівці

Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек
0:02:42
Чоловік врятував 400 овець
Спас от неминуемой смерти 400 овец! Дончанин прошел со стадом 50 км пешком, чтобы найти укрытие
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 августа
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: підтримка тих, хто зараз воює за нашу незалежність
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: поддержка тех, кто сейчас сражается за нашу независимость
0:04:52
Проклятие или обычная физическая особенность? Что такое целлюлит, почему появляется и как от него избавиться
Жизнь после жуткого обстрела авто: история эвакуации супругов из Киевской области
0:02:38
Курорт Затока
Зона отчуждения в Одесской области: как курорт Затока превращается в руины
0:09:16
Яка ситуація на валютному ринку: чому заборонили обмінникам показувати курс
Це не махінації! Чому НБУ заборонив обмінникам демонструвати курс валют та яка зараз ситуація на ринку
Больше видео
Графік магнітних бур на серпень 2022
Читать дальше
Уберечь себя от негативных космических волн: календарь магнитных бурь на август 2022
Як приготувати баклажани по-сицилійськи: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Читать дальше
Популярное сезонное блюдо! Рецепт баклажанов по-сицилийски от Эктора Хименеса-Браво

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь