Мода быстротекущая… Или нет? В этом году осенний и зимний сезоны будут насыщены уже известными и близкими для нас трендами в одежде.

Сразу забегаем вперед: тебе точно не придется менять весь гардероб, чтобы идти в ногу с трендами!

О трендах осень-зима 2023/24 годов — рассказываем дальше.

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Брючные костюмы в офисном стиле

Офисный стиль точно не синоним к слову “скука”. Выбирай вертикальную тонкую полоску, однотонные костюмы или укороченные жакеты — это будет выглядеть стильно и свежо.

Черный и белый

Классические, спокойные и одновременно контрастные цвета. Соединяй их в виде белых жакетов и черных брюк или так, как сам/(-а) пожелаешь.

Прошлогодняя основа и несколько свежих идей: главные тренды осени-зимы 2023/24 / 2 Фотографии

Бежевый

Бежевый цвет подходит не всем, однако если одежда бежевого оттенка выглядит отлично именно на тебе, то не бойся одеть полностью однотонный образ в этой гамме.

Стиль 50-х прошлого века

Добавление форм — везде, где это возможно. Эпоха 50-х прошлого века сейчас популярна, а её характерными признаками являются юбки и платья в стиле pop up, высокие перчатки и длинные пальто.

Словом, здесь можно вдохновляться Мэрилин Монро.

Клетчатые принты и знаменитый “горошек”

В продолжение темы стиля 1950-х — принты в горошек или клетчатые варианты.

Микро шорты и микро бра

Конечно, такие тренды трудно представить в осеннюю прохладу или офисные будни, однако добавить к образу “низ без низа” благодаря микро шортам, или взять под открытый верх микро бра — это отличная идея для праздничного образа.

Такой тренд любит много инфлюэнсеров.

Банты

Ещё одна новинка — банты в одежде. Можешь искать одежду с таким элементом или прицепить несколько бантиков на всю длину изделия самостоятельно — будет выглядеть интересно и необычно.

Также в моде остаются джинсовые образы, экокожа и черные платья, много кружева и сетка — как сочетать и с чем носить, мы объясняли в нашем другом материале.

Главное фото: Pinterest.

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