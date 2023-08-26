Торішня основа та кілька свіжих ідей: головні тренди осені-зими 2023/24

Мода швидкоплинна… Чи ні? Цього року осінній та зимовий сезони будуть насичені вже відомими та близькими для нас трендами в одязі.
Одразу забігаємо наперед: тобі точно не доведеться змінювати весь гардероб, аби йти в ногу з трендами!
Про тренди осінь-зима 2023/24 років — розповідаємо далі.
Офісний стиль точно не є синонімом до слова “нудьга”. Обирай вертикальну тонку смужку, однотонні костюми чи укорочені жакети — це виглядатиме стильно та свіжо.
Класичні, спокійні та водночас контрастні кольори. Поєднуй їх у вигляді білих жакетів та чорних штанів, або так, як сам/(-а) забажаєш.
Бежевий колір пасуватиме не всім, однак якщо одяг бежевого відтінку має гарний вигляд саме на тобі, то не бійся одягнути повністю однотонний образ в цій гамі.
Додавання форм — всюди, де це можливо. Епоха 50-их минулого століття зараз є популярною, а її характерними ознаками є спідниці та сукні у стилі pop up, високі рукавиці та довгі пальта.
Словом, тут можна надихатися Мерилін Монро.
У продовження теми стилю 1950-их — принти у горошок чи картаті варіанти.
Звісно, такі тренди важко уявити в осінню прохолоду чи офісні будні, однак додати до образу “низ без низу” завдяки мікрошортам, або взяти під відкритий верх мікробра — це чудова ідея для святкового образу.
Такий тренд полюбляє багато інфлюенсерів.
Pinterest
Ще одна новинка — банти в одязі. Можеш шукати одяг з таким елементом, або причепити кілька бантиків на всю довжину виробу самостійно — виглядатиме цікаво та незвично.
Також в моді залишаються джинсові образи, екошкіра та чорні сукні, багато мережива та сітка — як поєднувати та з чим носити, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.
Головне фото: Pinterest.
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