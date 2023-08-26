Мода швидкоплинна… Чи ні? Цього року осінній та зимовий сезони будуть насичені вже відомими та близькими для нас трендами в одязі.

Одразу забігаємо наперед: тобі точно не доведеться змінювати весь гардероб, аби йти в ногу з трендами!

Про тренди осінь-зима 2023/24 років — розповідаємо далі.

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Штанні костюми в офісному стилі

Офісний стиль точно не є синонімом до слова “нудьга”. Обирай вертикальну тонку смужку, однотонні костюми чи укорочені жакети — це виглядатиме стильно та свіжо.

Чорний та білий

Класичні, спокійні та водночас контрастні кольори. Поєднуй їх у вигляді білих жакетів та чорних штанів, або так, як сам/(-а) забажаєш.

Торішня основа та кілька свіжих ідей: головні тренди осені-зими 2023/24 / 2 Фотографії

Бежевий

Бежевий колір пасуватиме не всім, однак якщо одяг бежевого відтінку має гарний вигляд саме на тобі, то не бійся одягнути повністю однотонний образ в цій гамі.

Стиль 50-тих минулого століття

Додавання форм — всюди, де це можливо. Епоха 50-их минулого століття зараз є популярною, а її характерними ознаками є спідниці та сукні у стилі pop up, високі рукавиці та довгі пальта.

Словом, тут можна надихатися Мерилін Монро.

Картаті принти та славнозвісний “горошок”

У продовження теми стилю 1950-их — принти у горошок чи картаті варіанти.

Мікрошорти та мікробра

Звісно, такі тренди важко уявити в осінню прохолоду чи офісні будні, однак додати до образу “низ без низу” завдяки мікрошортам, або взяти під відкритий верх мікробра — це чудова ідея для святкового образу.

Такий тренд полюбляє багато інфлюенсерів.

Банти

Ще одна новинка — банти в одязі. Можеш шукати одяг з таким елементом, або причепити кілька бантиків на всю довжину виробу самостійно — виглядатиме цікаво та незвично.

Також в моді залишаються джинсові образи, екошкіра та чорні сукні, багато мережива та сітка — як поєднувати та з чим носити, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: Pinterest.

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