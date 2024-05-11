Рожденные без конечностей. Тетраамелия: что это такое, причины появления и можно ли вылечить

Внутриутробное развитие ребенка происходит под влиянием многочисленных факторов. В частности, это здоровье матери, ее питание, заболевания во время беременности, стресс и тому подобное.

Однако иногда случается так, что люди имеют врожденные пороки развития. К одной из таких патологий относится тетраамелия. Подробнее о том, почему люди рождаются без частей тела, и лечится ли это состояние рассказали в National Library of Medicine.

Что такое тетраамелия

Тетраамелия — это редкое генетическое заболевание, при котором отсутствуют все четыре конечности. Это состояние необратимо, оно не поддается лечению. При этом заболевании наблюдается значительное уменьшение конечностей или их полное недоразвитие.

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Виды

Нередко дети с тетраамелией могут иметь недоразвитые легкие. Как следствие, это затрудняет дыхание или вообще делает невозможным его.

В общем, существуют два основных вида этого заболевания. Первый вид связан с серьезными проблемами органов желудочно-кишечного тракта у новорожденных. В частности, это могут быть проблемы с брюшной стенкой, диафрагмой и мышцами, задействованными в дыхательных процессах. Также у таких детей может отсутствовать анальное отверстие.

Второй вид сопровождается сердечными аномалиями, например, это дефекты сердечных перегородок и клапанов. Кроме того, у детей со вторым видом тетраамелии могут присутствовать нарушения развития скелета, а нижняя челюсть быть маленькой. Также могут быть патологии верхних и нижних век, в частности, частичное или полное их срастание.

Тетраамелия: причины появления

Сейчас причины тетраамелии полностью неизвестны. Но некоторые ученые выдвигают гипотезы, что причиной этого заболевания могут быть генетические мутации в гене WNT3.

Существует и другое мнение, что тетраамелия — это результат побочного эффекта от препарата талидомида во время беременности.

В 1950-х годах талидомид стал очень популярным для лечения бессонницы, тошноты, депрессии и гастрита. В частности, его принимали и беременные. При этом считалось, что препарат не имеет никаких побочных эффектов.

Но впоследствии была обнаружена его связь с тяжелыми дефектами у новорожденных, что привело к запрету препарата.

К примеру, женщины, которые принимали талидомид в течение беременности, могли родить ребенка без рук и ног, без ушей, а иногда препарат приводил даже к смерти плода.

Лечение

Вылечить тетраамелию невозможно. Однако современные технологии протезирования и реабилитация могут значительно улучшить качество жизни детей с этим заболеванием.

Сейчас в мире уже используют протезы, которыми можно управлять с помощью мозговых импульсов. Их ставят детям, начиная с шести месяцев, и в течение жизни меняют на протезы, соответствующие росту.

Также не стоит забывать о поддержке малышей, которые родились с тетраамелией. Дети могут стесняться, стать тревожными и замкнуться в себе. Поэтому важно, чтобы ребенок и родители имели надлежащую психологическую поддержку.

Ранее мы рассказывали о новой разработке ученых: протезирование, которое способно различать температуру.

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