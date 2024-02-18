Из-за полномасштабных боевых действий на нашей земле, коварных обстрелов россиян гражданских городов и жестоких боев, многие украинцы получили инвалидность в результате войны. В частности, речь идет о потерях конечностей.

Для кого-то такое изменение собственного тела может стать тяжелым испытанием, но в действительности ученые всего мира уже не один год работают над усовершенствованием существующих методов протезирования и самих протезов.

Так, издание A Cell Press Journal сообщило, что ученые смогли разработать новую технологию протезирования — MyoHand VariPlus, которая благодаря датчикам температуры способна отличать тепло и холод.

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Новая технология протезирования

Сообщается, что новая технология протезирования стала возможной благодаря установке на кончик указательного пальца протеза датчика температуры MiniTouch.

Датчик соединили с термодинамическим устройством и телом человека. Когда он фиксирует изменение температуры, то сообщает об этом центральную нервную систему.

До сих пор тепловым ощущениям не уделялось должного внимания в подобных исследованиях, хотя существует много доказательств их важности в повседневной жизни.

— Мы считаем, что люди с ампутированными конечностями могли бы извлечь пользу с восстановления температурных ощущений, которые выходят далеко за рамки определения холодных и теплых предметов, — отметил аспирант Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и один из ведущих авторов исследования Джонатан Мухайм.

Кто уже опробовал новый протез

Известно, что новую технологию уже опробовал 57-летний итальянец, 37 лет назад переживший ампутацию руки. Он более года участвовал в экспериментах, выполнял разные задачи на чувствительность.

Мужчина, по имени Фабрицио, успешно различил воду за температурой, которая была в пределах от 20°C до 40°C.

Вернуть чувствительность: ученые разработали протезирование, способное различать температуру / 2 Фотографии

Также он с завязанными глазами смог отличить человеческую руку от протеза, сортировал кубики разной температуры.

Сами же разработчики отмечают, что стремятся улучшить чувство и состояние людей, переживших ампутацию, они хотят помочь людям ощущать мир естественно.

— Однажды Фабрицио случайно коснулся руки одного из лаборантов и сказал: “Ого, это же человек”. Так что круто то, что ты можешь почувствовать, что трогаешь другого человека, — говорит один из изобретателей.

Далее разработчики планируют работать над созданием протеза для домашнего использования.

Сейчас тысячи украинцев нуждаются в протезировании. Как помочь нуждающимся в протезе и где в Украине происходит протезирование, мы рассказывали в другом материале.

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