Здоровье и красота

Вернуть чувствительность: ученые разработали протезирование, способное различать температуру

Виктория Мельник, журналист сайта 18 февраля 2024, 07:00
Новая технология протезирования
Фото: Pexels

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