Внутреннее состояние на первом месте. Кто такая IT-girl и чему учит нас этот тренд в Tik-Tok

Наверное, ты видел(-а) в социальных сетях видео IT-girl? Это не только о популярных и харизматичных женщинах, которые привлекают много внимания окружающих. Стать ею может каждая — это и есть смысл тренда. Читай подробнее, кто такая it girl и чему нас учат эти видео.

Тренд IT-girl в Tik-Tok: кто такая it girl и чему нас учат эти видео

Издание Wonderzine рассказало о сути этого тренда и что может из него взять каждый и каждая. Так называемая эстетика видео об IT-girl такова: это образ уверенной в себе девушки, знающей, чего она хочет, и которая может быть примером для других.

Этот тренд призван прокачивать самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам. Стремительное распространение тренд получил в конце 2021 года, его также знают как that girl (та самая девушка). Сначала так называли тех, чьи достижения, внешность, стиль или что-либо другое считали недостижимыми.

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Однако идеализированные и шаблонные образы надоели пользователям, поэтому женщины начали этот тренд, чтобы вдохновлять друг друга на изменения и уверенность в себе. Вот несколько черт той самой it girl:

Любовь к себе. Это взгляд на то, что идеалы недостижимы, даже если и достижимые — необязательны. Ведь самое главное — любить и уважать себя. В любовь к себе входит забота о здоровье, борьба с комплексами и работа над собой. А еще — поиск баланса между работой и жизнью.

Красота. Здесь речь идет о минимальном макияже или его отсутствии, уходе за кожей.

Стиль. “Та самая” девушка из тренда чаще всего имеет капсульный гардероб — недорогие и простые вещи, которые можно найти в любом магазине. Однако главный секрет — удачно их стилизовать. К примеру, классический костюм и лоферы. Или вариант рубашки, джинсовой макси-юбки, кроссовок и объемного бомбера, можно дополнить образ бейсболкой.

Чтобы приблизить себя к IT-girl, ты можешь начать вести дневник, где будешь записывать цели, желания и способы их реализации. Также туда можно записывать опыт, прожитые эмоции, чтобы затем анализировать это.

Уход за собой — это не о брендовых помадах, а о базовой ухоженности. Кроме этого любовь к себе проявляется и через общение с родными и друзьями, поддержку, организацию расходов, фильтр источников информации, заботу о внешнем и внутреннем состоянии.

В тренде девушки делятся своими историями успеха, проблемами, способами реализации и этапами перевоплощений. А еще поддерживают друг друга. Поэтому этот тренд показывает, что стать той самой может каждая, и для этого не нужно иметь невероятную внешность или популярность.

Поэтому это один из немногих современных трендов, действительно добрых, вдохновляющих двигаться в правильную сторону, заботиться о себе морально и физически.

Важно: этот тренд полезен не только женщинам, но и мужчинам, ведь смысл заключается в заботе о себе и саморазвитии. Потому ты тоже можешь стать that boy.

Раньше мы рассказывали, в какое время публиковать видео в TikTok для просмотров.

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