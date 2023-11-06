Внутреннее состояние на первом месте. Кто такая IT-girl и чему учит нас этот тренд в Tik-Tok

Наверное, ты видел(-а) в социальных сетях видео IT-girl? Это не только о популярных и харизматичных женщинах, которые привлекают много внимания окружающих. Стать ею может каждая — это и есть смысл тренда. Читай подробнее, кто такая it girl и чему нас учат эти видео.
Издание Wonderzine рассказало о сути этого тренда и что может из него взять каждый и каждая. Так называемая эстетика видео об IT-girl такова: это образ уверенной в себе девушки, знающей, чего она хочет, и которая может быть примером для других.
Этот тренд призван прокачивать самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам. Стремительное распространение тренд получил в конце 2021 года, его также знают как that girl (та самая девушка). Сначала так называли тех, чьи достижения, внешность, стиль или что-либо другое считали недостижимыми.
Однако идеализированные и шаблонные образы надоели пользователям, поэтому женщины начали этот тренд, чтобы вдохновлять друг друга на изменения и уверенность в себе. Вот несколько черт той самой it girl:
Чтобы приблизить себя к IT-girl, ты можешь начать вести дневник, где будешь записывать цели, желания и способы их реализации. Также туда можно записывать опыт, прожитые эмоции, чтобы затем анализировать это.
В тренде девушки делятся своими историями успеха, проблемами, способами реализации и этапами перевоплощений. А еще поддерживают друг друга. Поэтому этот тренд показывает, что стать той самой может каждая, и для этого не нужно иметь невероятную внешность или популярность.
Поэтому это один из немногих современных трендов, действительно добрых, вдохновляющих двигаться в правильную сторону, заботиться о себе морально и физически.
Важно: этот тренд полезен не только женщинам, но и мужчинам, ведь смысл заключается в заботе о себе и саморазвитии. Потому ты тоже можешь стать that boy.
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Раньше мы рассказывали, в какое время публиковать видео в TikTok для просмотров.
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