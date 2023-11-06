Внутрішній стан на першому місці. Хто така IT-girl та чого навчає нас цей тренд у Tik-Tok

Певно, ти бачив(-ла) у соціальних мережах відео IT-girl? Це не лише про популярних та харизматичних жінок, які привертають багато уваги оточення. Стати нею може кожна — це і є сенс тренду. Читай детальніше, хто така it girl та чого нас навчають ці відео.
Видання Wonderzine розповіло про суть цього тренду та що може з нього взяти кожен та кожна. Так звана естетика відео про IT-girl така: це образ упевненої в собі дівчини, яка знає, чого хоче, і може бути взірцем для інших.
Цей тренд покликаний прокачувати самовпевненість, любов до себе, вірність поглядам та принципам. Стрімкого поширення тренд набув у кінці 2021 року, його також знають як that girl (та сама дівчина). Спершу так називали тих, чиї досягнення, зовнішність, стиль або будь-що інше вважали недосяжними.
Проте ідеалізовані та шаблонні образи набридли користувачам, тож жінки розпочали цей тренд аби надихати одна одну на зміни та впевненість у собі. Ось кілька рис тієї самої it girl:
Аби наблизити себе до IT-girl, ти можеш почати вести щоденник, де записуватимеш цілі, бажання та способи їх реалізації. Також туди можна записувати досвід, прожиті емоції, щоб потім аналізувати це.
Догляд за собою — це не про брендові помади, а про базову доглянутість. Крім цього, любов до себе проявляється і через спілкування з рідними та друзями, підтримку, організацію витрат, фільтр джерел інформації, турботу про зовнішній та внутрішній стан.
У тренді дівчата діляться своїми історіями успіху, проблемами, способами реалізації та етапами перевтілень. А ще — підтримують одне одну. Тому цей тренд показує, що стати тією самою може кожна, і для цього не потрібно мати неймовірну зовнішність чи популярність.
Тому це один з небагатьох сучасних трендів, що справді є добрим, який надихає рухатися у правильний бік, дбати про себе морально та фізично.
Важливо: цей тренд корисний не лише для жінок, а й для чоловіків, адже сенс полягає у піклуванні про себе та саморозвитку. Тому ти теж можеш стати that boy.
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Раніше ми розповідали, в який час публікувати відео в TikTok для переглядів.
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