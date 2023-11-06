Внутрішній стан на першому місці. Хто така IT-girl та чого навчає нас цей тренд у Tik-Tok

Певно, ти бачив(-ла) у соціальних мережах відео IT-girl? Це не лише про популярних та харизматичних жінок, які привертають багато уваги оточення. Стати нею може кожна — це і є сенс тренду. Читай детальніше, хто така it girl та чого нас навчають ці відео.

Тренд IT-girl у Tik-Tok: хто така it girl та чого нас навчають ці відео

Видання Wonderzine розповіло про суть цього тренду та що може з нього взяти кожен та кожна. Так звана естетика відео про IT-girl така: це образ упевненої в собі дівчини, яка знає, чого хоче, і може бути взірцем для інших.

Цей тренд покликаний прокачувати самовпевненість, любов до себе, вірність поглядам та принципам. Стрімкого поширення тренд набув у кінці 2021 року, його також знають як that girl (та сама дівчина). Спершу так називали тих, чиї досягнення, зовнішність, стиль або будь-що інше вважали недосяжними.

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Проте ідеалізовані та шаблонні образи набридли користувачам, тож жінки розпочали цей тренд аби надихати одна одну на зміни та впевненість у собі. Ось кілька рис тієї самої it girl:

Любов до себе. Це погляд на те, що ідеали недосяжні, а навіть якщо і досяжні — необов’язкові. Адже найголовніше — любити та поважати себе. У любов до себе входить і турбота про здоров’я, боротьба з комплексами та робота над собою. А ще — пошук балансу між робою та життям.

Краса. Тут йдеться про мінімальний макіяж або його відсутність, догляд за шкірою.

Стиль. “Та сама” дівчина з тренду найчастіше має капсульний гардероб — недорогі та прості речі, які можна знайти в будь-якому магазині. Проте головний секрет — вдало їх стилізувати. Наприклад, класичний костюм та лофери. Або варіант сорочки, джинсової максі-спідниці, кросівок та об’ємного бомбера, можна доповнити образ бейсболкою.

Аби наблизити себе до IT-girl, ти можеш почати вести щоденник, де записуватимеш цілі, бажання та способи їх реалізації. Також туди можна записувати досвід, прожиті емоції, щоб потім аналізувати це.

Догляд за собою — це не про брендові помади, а про базову доглянутість. Крім цього, любов до себе проявляється і через спілкування з рідними та друзями, підтримку, організацію витрат, фільтр джерел інформації, турботу про зовнішній та внутрішній стан.

У тренді дівчата діляться своїми історіями успіху, проблемами, способами реалізації та етапами перевтілень. А ще — підтримують одне одну. Тому цей тренд показує, що стати тією самою може кожна, і для цього не потрібно мати неймовірну зовнішність чи популярність.

Тому це один з небагатьох сучасних трендів, що справді є добрим, який надихає рухатися у правильний бік, дбати про себе морально та фізично.

Важливо: цей тренд корисний не лише для жінок, а й для чоловіків, адже сенс полягає у піклуванні про себе та саморозвитку. Тому ти теж можеш стати that boy.

Раніше ми розповідали, в який час публікувати відео в TikTok для переглядів.

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