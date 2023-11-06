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Внутрішній стан на першому місці. Хто така IT-girl та чого навчає нас цей тренд у Tik-Tok

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Листопада 2023, 15:00
Тренд IT-girl у Tik-Tok: хто така it girl та чого нас навчають ці відео
Фото: Unsplash

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