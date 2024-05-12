Весна наконец-то становится стабильной и теплой, и несомненно, свои самые яркие образы уже можно воплощать в жизнь. Базу в нашем гардеробе часто составляют брюки — они могут быть разного кроя и пошиты под отдельные типы фигуры, однако многие модели до сих пор остаются в моде.

Чтобы не растеряться в десятках предложений рынка, мы собрали трендовые модели брюк на весну-лето 2024 года и предлагаем тебе ознакомиться с модными решениями этого сезона.

Читай, какие брюки будут в моде весной и летом 2024 года, далее в материале.

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Трендовые брюки весна-лето 2024 года

База остается неизменной, и в целом тренды сейчас меняются все медленнее. Однако несколько моделей могут тебя заинтересовать.

Сверхвысокая посадка

Брюки с высокой посадкой остаются актуальными уже несколько лет подряд. Несмотря на возвращение к моде 2000-х и 2010-х, все же модели с высокой талией не уступают популярностью.

Тенденция была замечена и на модных показах. Трендовыми будут брюки с высокой посадкой в различных формах. Ferragamo предлагают скини-брюки с высокой посадкой, однако на подиумах все же преобладали модели широких брюк из льна и хлопка.

Легкую ностальгию 1970-х годов предлагали Gabriela Hearst и Altuzarra.

Тренды брюков весна-лето 2024: пары, которые стоит добавить в свою повседневную капсулу / 3 Фотографии

Капри

Да, это возвращение капри. Покупать их, или же отыскивать из закоулков шкафа — решай самостоятельно, ориентируясь на собственные вкусы и силуэт.

На нынешних подиумах переосмысленный вариант капри показали такие бренды как Tory Burch и Zimmermann — они добавили пляжной эстетики в одежду.

Miu Miu продемонстрировал капри в сочетании с массивными ботинками, Simone Rocha предложила более авангардный вариант с объемными воланами.

Карго

Брюки карго снова возвращаются в моду. Расслабленные, с намеком на бунтарский характер.

Saint Laurent представил более нежную модель карго, с высокой талией, зауженными штанинами и удачно расположенными карманами.

Тренды брюков весна-лето 2024: пары, которые стоит добавить в свою повседневную капсулу / 3 Фотографии

Вельвет

Еще одним громким возвращением стали брюки из вельвета. Лучше всего отдавать предпочтение широким брюкам и мягким цветам.

Тренды брюков весна-лето 2024: пары, которые стоит добавить в свою повседневную капсулу / 4 Фотографии

Полоска и леопард

В моду снова возвращаются брючные костюмы офисной эстетики, а также одежда с анималистическим принтом, в частности, зебра и леопард.

Черный образ

Полностью черный образ с брюками — новая изюминка этого сезона. Обрати внимание на брючные костюмы в стиле office siren.

Составлять образы можно и по трендовой в этом году эстетике. Не знаешь, как добавить изюминку в свой стиль? Тогда читай, какая эстетика в одежде популярна в этом году и кому она может подойти.

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