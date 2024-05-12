Тренди штанів сезону весна-літо 2024: пари, які можна додати до щоденної капсули

Весна нарешті стає стабільною та теплою, і безсумнівно, свої найяскравіші образи вже можна втілювати в життя. Базу в нашому гардеробі часто складають штани — вони можуть бути різного крою та пошиті під окремі типи фігури, однак багато моделей і досі залишаються в моді.
Щоб не розгубитися у десятках пропозицій ринку, ми зібрали трендові моделі штанів на весну-літо 2024 року та пропонуємо тобі ознайомитися з модними рішеннями цього сезону.
Читай, які штани будуть в моді навесні та влітку 2024 року, далі у матеріалі.
База залишається незмінною, і загалом тренди зараз змінюються дедалі повільніше. Однак кілька моделей можуть тебе зацікавити.
Штани з високою посадкою залишаються актуальними вже кілька років поспіль. Попри повернення до моди 2000-их та 2010-их, все ж моделі з високою талією не поступаються популярністю.
Тенденція була помічена й на модних показах. Трендовими будуть штани з високою посадкою в різних формах. Ferragamo пропонують скіні-штани з високою посадкою, однак на подіумах все ж переважали моделі широких штанів з льону та бавовни.
Легку ностальгію 1970-их років пропонували Gabriela Hearst і Altuzarra.
Так, це повернення капрі. Купувати їх, або ж відшукувати із закутків шафи — вирішуй самотужки, орієнтуючись на власні смаки та силует.
На цьогорічних подіумах переосмислений варіант капрі показали такі бренди як Tory Burch і Zimmermann — вони додали пляжної естетики в одяг.
На цьогорічних подіумах переосмислений варіант капрі показали такі бренди як Tory Burch і Zimmermann — вони додали пляжної естетики в одяг.
Miu Miu продемонстрував капрі в поєднанні з масивними черевиками, Simone Rocha запропонувала більш авангардний варіант з об’ємними воланами.
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Штани карго знову повертаються у моду. Розслаблені, з натяком на бунтарський характер.
Saint Laurent представив більш ніжну модель карго, з високою талією, завуженими штанинами та вдало розташованими кишенями.
Ще одним гучним поверненням стали штани з вельвету. Найкраще надавати перевагу широким штанам та мʼяким кольорам.
У моду знову повертаються штанні костюми офісної естетики, а також одяг з анімалістичним принтом, зокрема, зебра та леопард.
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Повністю чорний образ зі штанами — нова родзинка цього сезону. Зверни увагу на штанні костюми у стилі office siren.
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Складати образи можна й за трендовою цього року естетикою. Не знаєш, як додати родзинки у свій стиль? Тоді читай, яка естетика в одязі популярна цьогоріч і кому вона може пасувати.
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