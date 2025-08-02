Мята, перламутр или зеркально черный? Какие оттенки волос выбрать этим летом

Модные показы устанавливают правила не только в одежде, но и имидже. Оттенки волос моделей Balmain, Versace, Chloé или Coach создали новый цветовой код этим летом.

Harper’s Bazaar вместе с колористом Амадеу Маринсом разобрались, какие трендовые цвета волос актуальны летом 2025 года.

Трендовые оттенки волос 2025: как покраситься этим летом

Пламенная медь

Насыщенная, теплая и почти оранжевая — оттенок, отличающийся характером и заявляющий о себе. Летнее солнце выгодно подчеркнет богатство и насыщенность цвета.

Чтобы оттенок оставался ярким и не тускнеющим, следует красить волосы на прозрачной или предварительно освещенной базе. Для ухода выбирай безсульфатный шампунь, питательную маску раз в неделю и обязательно защищай волосы от UV-лучей.

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Перламутровый блонд

Ультрасветлый оттенок с голографическим эффектом будет оставлять легкое перламутровое сияние. Для этого эффекта требуется двойное освещение и тонкая тонировка.

Для поддержки цвета используй фиолетовый шампунь раз в неделю, а также интенсивное увлажнение, термозащиту и UV-защиту.

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Пастельные pop-оттенки

Мятный, бледно-розовый и небесно-голубой — обыгрывай классические цвета на своих волосах. Это легкий и игривый вариант для лета, однако требует светлой базы и специального ухода.

Голову нужно мыть едва теплой водой с использованием нежного шампуня без сульфатов и маски для окрашенных волос. Осенью пастель можно оставить слегка вымытой, чтобы создать эффект приглушенного блонда.

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Солнечный блонд

Это довольно естественная версия блонда — теплая и медово-песчаная. Летом этот оттенок будет идеально подчеркивать загар. Используй средства для мелирования, солнцезащиту и питательные масла, чтобы сохранить мягкость.

Зеркальный черный

Настолько глубокий черный, что кажется, что в волосах можно увидеть отражение — еще один тренд 2025 года. Этот цвет создает минималистичный, но внятный total look.

Используй шампуни для темных волос, увлажняющие средства и анти-UV-защиту. Осенью обнови оттенок глянцевым патинированием для эффекта зеркальной поверхности.

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