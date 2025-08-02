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Мята, перламутр или зеркально черный? Какие оттенки волос выбрать этим летом

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 августа 2025, 17:00
Мята, перламутр или зеркально черный? Какие оттенки волос выбрать этим летом
Фото: Instagram, Pinterest

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