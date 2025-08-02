М’ята, перламутр чи дзеркально чорний? Які відтінки волосся обрати цього літа

Модні покази встановлюють правила не лише в одязі, а й в іміджі. Відтінки волосся моделей Balmain, Versace, Chloé чи Coach створили новий колірний код цього літа.

Harper’s Bazaar разом з колористом Амадеу Марінсом розібралися, які трендові кольори волосся є актуальними влітку 2025 року.

Трендові відтінки волосся 2025: як пофарбуватися цього літа

Полум’яна мідь

Насичена, тепла та майже помаранчева — відтінок, який відрізняється характером і заявляє про себе. Літнє сонце вигідно підкреслить багатство та насиченість кольору.

Щоб відтінок залишався яскравим та не тьмянів, варто фарбувати волосся на прозорій або попередньо освітленій базі. Для догляду обирай безсульфатний шампунь, живильну маску раз на тиждень і обов’язково захищай волосся від UV-променів.

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Перламутровий блонд

Ультрасвітлий відтінок із голографічним ефектом залишатиме по собі легке перламутрове сяйво. Для цього ефекту потрібне подвійне освітлення та дуже тонке тонування. Для підтримки кольору використовуй фіолетовий шампунь раз на тиждень, а також інтенсивне зволоження, термозахист і UV-захист.

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Пастельні pop-відтінки

М’ятний, блідо-рожевий та небесно-блакитний — обіграй класичні кольори на своєму волоссі. Це легкий і грайливий варіант для літа, проте потребує світлої бази та спеціального догляду.

Голову треба мити ледь теплою водою із використанням ніжного шампуню без сульфатів і маски для фарбованого волосся. Восени пастель можна залишити злегка вимитою, щоб створити ефект приглушеного блонду.

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Сонячний блонд

Це досить природна версія блонду — тепла та медово-піщана. Влітку цей відтінок ідеально підкреслюватиме засмагу. Використовуй засоби для мелірування, сонцезахист та поживні олії, щоб зберегти м’якість.

Дзеркальний чорний

Настільки глибокий чорний, що здається, у волоссі можна побачити віддзеркалення — ще один тренд 2025 року. Цей колір створює мінімалістичний, але виразний total look.

Використовуй шампуні для темного волосся, зволожувальні засоби та анти-UV-захист. Восени онови відтінок глянцевим патинуванням для ефекту дзеркальної поверхні.

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