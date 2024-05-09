Один ген все решает? Ученые обнаружили одну из причин развития болезни Альцгеймера

Более 50 миллионов человек во всем мире страдают от деменции — расстройства, характеризующегося снижением умственных функций человека. В 60-70% случаев деменцию вызывает именно болезнь Альцгеймера. Но несмотря на распространенность болезни Альцгеймера, ученые до сих пор не имеют исчерпывающего ответа на вопрос почему возникает эта болезнь.

Однако свежие результаты исследований, которые провели испанские и американские ученые и опубликовали в журнале Nature Medicine, подтверждают, что Альцгеймер может передаваться генетическим путем чаще, чем считалось ранее.

Какой ген может вызывать болезнь Альцгеймера

В ходе исследования ученые проанализировали данные десяти тысяч пациентов. Также было взято почти 3300 мозговых образцов, сохраненных в Национальном координационном центре Альцгеймера США.

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Согласно результатам исследования выяснилось, что ключевую роль играет ген ApoE. Он имеет три формы: ApoE2, ApoE3 и ApoE4, каждая из которых может присутствовать у людей.

Ученые уверены, что ген ApoE2 имеет защитное влияние от болезни Альцгеймера, ApoE3 считается нейтральным, тогда как ApoE4 связывают с повышенным риском развития заболевания.

Ученые установили, что у людей с двумя копиями ApoE4 почти неизбежно развивается болезнь Альцгеймера. Это свидетельствует о том, что этот ген является не просто фактором риска, но и причиной развития болезни.

Более 95% людей с двумя копиями ApoE4 имеют признаки болезни Альцгеймера в мозге или в биомаркерах, которые исследовали ученые.

Однако ученые отметили, что даже при наличии одной или двух копий гена ApoE4 — это не всегда приводит к снижению когнитивных функций. Также у людей с двумя копиями ApoE4 симптомы появляются на 7-10 лет раньше, по сравнению с теми, у кого их нет. Это примерно в возрасте 65 лет.

Сколько людей имеют ген ApoE4

Согласно научным данным, примерно 2% населения имеют две копии ApoE4. В отличие от других форм болезни, возникающих вследствие мутаций нескольких генов, развитие болезни Альцгеймера в этом случае связано с изменением только в одном гене.

Ученые утверждают, что наличие двух копий гена ApoE4 стоит рассматривать как генетическую форму болезни, а не просто как фактор риска развития Альцгеймера.

Однако необходимо отметить, что большинство данных для исследования получено от людей европейского происхождения. Поэтому существует потребность в проведении дополнительных исследований среди других этнических групп населения планеты.

Ранее мы рассказывали, как актер Крис Хемсворт узнал о склонности к болезни Альцгеймера.

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