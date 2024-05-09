Здоровье и красота

Один ген все решает? Ученые обнаружили одну из причин развития болезни Альцгеймера

Диана Просяник, редактор сайта 09 мая 2024, 17:00
Альцгеймер
Фото: Unsplash

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