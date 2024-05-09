Один ген усе вирішує? Вчені виявили одну з причин розвитку хвороби Альцгеймера

Здоров'я та краса

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Діана Просяник, редакторка сайту 09 Травня 2024, 17:00
альцгеймер
Фото: Unsplash

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