Один ген усе вирішує? Вчені виявили одну з причин розвитку хвороби Альцгеймера

Понад 50 мільйонів осіб у всьому світі страждають від деменції — розладу, що характеризується зниженням розумових функцій людини. У 60-70% випадків деменцію спричиняє саме хвороба Альцгеймера. Та попри поширеність хвороби Альцгеймера, науковці й донині не мають вичерпної відповіді на питання чому виникає ця хвороба.

Однак свіжі результати досліджень, які провели іспанські та американські вчені та опублікували у журналі Nature Medicine, підтверджують, що Альцгеймер може передаватися генетичним шляхом частіше, аніж вважалося раніше.

Який ген може спричиняти хворобу Альцгеймера

У ході дослідження учені проаналізували дані десяти тисяч пацієнтів. Також було взято майже 3300 мозкових зразків, збережених в Національному координаційному центрі Альцгеймера США.

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Відповідно до результатів дослідження, з’ясувалося, що ключову роль відіграє ген ApoE. Він має три форми: ApoE2, ApoE3 та ApoE4, кожна з яких може бути присутня у людей.

Вчені вважають, що ген ApoE2 має захисний вплив від хвороби Альцгеймера, ApoE3 вважається нейтральним, тоді як ApoE4 пов’язують із підвищеним ризиком розвитку захворювання.

Науковці встановили, що в осіб з двома копіями ApoE4 майже неминуче розвивається хвороба Альцгеймера. Це свідчить про те, що цей ген є не просто фактором ризику, але й причиною розвитку хвороби.

Понад 95% осіб з двома копіями ApoE4 мають ознаки хвороби Альцгеймера в мозку або в біомаркерах, які досліджували учені.

Проте, науковці наголосили, що навіть за наявності однієї чи двох копій гена ApoE4 — це не завжди призводить до зниження когнітивних функцій. Також в осіб з двома копіями ApoE4 симптоми з’являються на 7-10 років раніше, порівняно з тими, у кого їх немає. Це приблизно у віці 65 років.

Скільки людей мають ген ApoE4

Згідно з науковими даними, приблизно 2% населення мають дві копії ApoE4. На відміну від інших форм хвороби, що виникають внаслідок мутацій декількох генів, розвиток хвороби Альцгеймера в цьому випадку пов’язаний зі зміною тільки в одному гені.

Вчені стверджують, що наявність двох копій гена ApoE4 варто розглядати як генетичну форму хвороби, а не просто як фактор ризику розвитку Альцгеймера.

Однак необхідно зазначити, що більшість даних для дослідження отримано від осіб європейського походження. Тож існує потреба в проведенні додаткових досліджень серед інших етнічних груп населення планети.

Раніше ми розповідали, як актор Кріс Гемсворт дізнався про схильність до хвороби Альцгеймера.

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