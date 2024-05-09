Один ген усе вирішує? Вчені виявили одну з причин розвитку хвороби Альцгеймера

Понад 50 мільйонів осіб у всьому світі страждають від деменції — розладу, що характеризується зниженням розумових функцій людини. У 60-70% випадків деменцію спричиняє саме хвороба Альцгеймера. Та попри поширеність хвороби Альцгеймера, науковці й донині не мають вичерпної відповіді на питання чому виникає ця хвороба.
Однак свіжі результати досліджень, які провели іспанські та американські вчені та опублікували у журналі Nature Medicine, підтверджують, що Альцгеймер може передаватися генетичним шляхом частіше, аніж вважалося раніше.
У ході дослідження учені проаналізували дані десяти тисяч пацієнтів. Також було взято майже 3300 мозкових зразків, збережених в Національному координаційному центрі Альцгеймера США.
Відповідно до результатів дослідження, з’ясувалося, що ключову роль відіграє ген ApoE. Він має три форми: ApoE2, ApoE3 та ApoE4, кожна з яких може бути присутня у людей.
Вчені вважають, що ген ApoE2 має захисний вплив від хвороби Альцгеймера, ApoE3 вважається нейтральним, тоді як ApoE4 пов’язують із підвищеним ризиком розвитку захворювання.
Вчені вважають, що ген ApoE2 має захисний вплив від хвороби Альцгеймера, ApoE3 вважається нейтральним, тоді як ApoE4 пов’язують із підвищеним ризиком розвитку захворювання.
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Науковці встановили, що в осіб з двома копіями ApoE4 майже неминуче розвивається хвороба Альцгеймера. Це свідчить про те, що цей ген є не просто фактором ризику, але й причиною розвитку хвороби.
Понад 95% осіб з двома копіями ApoE4 мають ознаки хвороби Альцгеймера в мозку або в біомаркерах, які досліджували учені.
Понад 95% осіб з двома копіями ApoE4 мають ознаки хвороби Альцгеймера в мозку або в біомаркерах, які досліджували учені.
Проте, науковці наголосили, що навіть за наявності однієї чи двох копій гена ApoE4 — це не завжди призводить до зниження когнітивних функцій. Також в осіб з двома копіями ApoE4 симптоми з’являються на 7-10 років раніше, порівняно з тими, у кого їх немає. Це приблизно у віці 65 років.
Згідно з науковими даними, приблизно 2% населення мають дві копії ApoE4. На відміну від інших форм хвороби, що виникають внаслідок мутацій декількох генів, розвиток хвороби Альцгеймера в цьому випадку пов’язаний зі зміною тільки в одному гені.
Вчені стверджують, що наявність двох копій гена ApoE4 варто розглядати як генетичну форму хвороби, а не просто як фактор ризику розвитку Альцгеймера.
Вчені стверджують, що наявність двох копій гена ApoE4 варто розглядати як генетичну форму хвороби, а не просто як фактор ризику розвитку Альцгеймера.
Однак необхідно зазначити, що більшість даних для дослідження отримано від осіб європейського походження. Тож існує потреба в проведенні додаткових досліджень серед інших етнічних груп населення планети.
Раніше ми розповідали, як актор Кріс Гемсворт дізнався про схильність до хвороби Альцгеймера.
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