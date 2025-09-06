Новые правила установления инвалидности: как упростили процедуру для переживших плен

В Украине внедрена новая система оценивания повседневного функционирования, упрощающая процедуру установления инвалидности для лиц, переживших плен.

Эта инициатива направлена ​​на восстановление справедливости и учет уникального опыта и последствий для здоровья, вызванных лишением свободы.

Правовой основой для этих изменений стали Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании системы установления инвалидности и внедрении оценки повседневного функционирования человека и постановление Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 № 1338.

Путь гражданского лица

Процедура гражданских лиц состоит из нескольких ключевых этапов:

Обращение к комиссии

Лицо обращается в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины.

После положительного решения данные вносятся в соответствующий единый реестр, а лицу выдают подтверждающий документ.

Электронное направление

Лечащий врач создает электронное направление на оценку повседневного функционирования, основываясь на определенных критериях.

Экспертная оценка

Экспертная команда анализирует медицинские документы, оценивает вред здоровью и его влияние на повседневную жизнь.

На основании этих данных принимается решение об установлении инвалидности. Причина инвалидности указывается как лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также формируется личная программа реабилитации.

Путь военнослужащего

Маршрут для военнослужащих имеет свои особенности, учитывающие их статус и обстоятельства.

1. Лечение и ВЛК: После освобождения из плена военнослужащий проходит лечение и обязательно военно-врачебную комиссию (ВЛК).

ВЛК устанавливает связь между ранениями, травмами или заболеваниями и защитой Родины, используя справку об обстоятельствах травмы (форма № 5), справку о пребывании в плену (форма № 55) и другие медицинские документы.

2. Электронное направление: Председатель ВЛК или лечащий врач формирует электронное направление для оценки повседневного функционирования.

3. Оценка и решение: Экспертная команда проводит комплексную оценку, по результатам которой устанавливается инвалидность или определяется процент утраты трудоспособности.

Причина инвалидности для военнослужащих связана с защитой родины, а факт пребывания в плену учитывается как часть этого основания.

После этого предоставляется выписка из решения экспертной команды и индивидуальная программа реабилитации.

Социальные гарантии и поддержка

После установления инвалидности лица получают доступ к государственным программам поддержки, в частности:

Вспомогательные средства

Получение средств реабилитации через Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Финансовая помощь

Оформление пенсии или социальной помощи через Пенсионный фонд Украины.

Реабилитация

Возможность пройти бесплатное санаторно-курортное лечение.

Кроме того, как гражданские, так и военные могут оформить статус лица с инвалидностью в результате войны, предоставляющей дополнительные льготы и гарантии.

