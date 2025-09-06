Стиль життя Здоров'я та краса

Нові правила встановлення інвалідності: як спростили процедуру для тих, хто пережив полон

Марія Дзюба, редакторка сайту 06 Вересня 2025, 15:00 3 хв.
Нові правила встановлення інвалідності: як спростили процедуру для тих, хто пережив полон
Встановлення інвалідності після полону Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь