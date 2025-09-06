Нові правила встановлення інвалідності: як спростили процедуру для тих, хто пережив полон

В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування, що спрощує процедуру встановлення інвалідності для осіб, які пережили полон.

Ця ініціатива спрямована на відновлення справедливості та врахування унікального досвіду та наслідків для здоров’я, спричинених позбавленням свободи.

Правовою основою для цих змін стали Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи встановлення інвалідності та впровадження оцінювання повсякденного функціонування людини та постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1338.

Шлях цивільної особи

Процедура для цивільних осіб складається з кількох ключових етапів:

Звернення до комісії

Особа звертається до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Після позитивного рішення дані вносяться до відповідного єдиного реєстру, а особі видають підтверджувальний документ.

Електронне направлення

Особистий лікар створює електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування, ґрунтуючись на визначених критеріях.

Експертна оцінка

Експертна команда аналізує медичні документи, оцінює шкоду для здоров’я та її вплив на щоденне життя.

На підставі цих даних ухвалюється рішення про встановлення інвалідності. Причина інвалідності вказується як позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Також формується індивідуальна програма реабілітації.

Шлях військовослужбовця

Маршрут для військовослужбовців має свої особливості, що враховують їхній статус та обставини.

1. Лікування та ВЛК: Після звільнення з полону військовослужбовець проходить лікування та обов’язково — військово-лікарську комісію (ВЛК).

ВЛК встановлює зв’язок між пораненнями, травмами чи захворюваннями та захистом Батьківщини, використовуючи довідку про обставини травми (форма № 5), довідку про перебування в полоні (форма № 55) та інші медичні документи.

2. Електронне направлення: Голова ВЛК або особистий лікар формує електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

3. Оцінка та рішення: Експертна команда проводить комплексну оцінку, за результатами якої встановлюється інвалідність або визначається відсоток втрати працездатності.

Причина інвалідності для військовослужбовців — пов’язана із захистом батьківщини, а факт перебування в полоні враховується як частина цієї підстави.

Після цього надається витяг із рішення експертної команди та індивідуальна програма реабілітації.

Соціальні гарантії та підтримка

Після встановлення інвалідності особи отримують доступ до державних програм підтримки, зокрема:

Допоміжні засоби

Отримання засобів реабілітації через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Фінансова допомога

Оформлення пенсії або соціальної допомоги через Пенсійний фонд України.

Реабілітація

Можливість пройти безкоштовне санаторно-курортне лікування.

Крім того, як цивільні, так і військові можуть оформити статус особа з інвалідністю внаслідок війни, що надає додаткові пільги та гарантії.

