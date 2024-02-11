Слишком много пива или что-то посерьезнее? Почему у мужчин увеличивается грудь — причины и лечение

Если беспокоит увеличение груди, не стоит ждать, а лучше сразу же искать причину. Это может быть проявлением заболевания или изменения гормонального фона. Новое исследование обнаружило, что увеличенная грудь у мужчин может влиять на риски ранней смерти. Читай подробнее, с чем это связано и что делать.

Увеличенная грудь у мужчин — симптомы и какое заболевание

Подробнее, почему у мужчин может увеличиваться грудь, рассказало издание Express. В исследовании приняли участие более 20 тыс. мужчин, имевших симптом увеличенной груди.

Результатом исследования стало то, что мужчины с увеличенной грудью чаще всего не доживают до 75 лет. Исследованием поделилась Национальная медицинская библиотека США.

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Кроме этого на продолжительность жизни влияют многие другие факторы: генетика, питание, привычки, образ жизни, условия, окружающая среда, социальное состояние, доступ к медицине и т.д.

Увеличенную грудь у мужчин в медицине называют гинекомастией. Отложения в этой зоне могут появиться из-за ожирения, гормональных изменений, как симптом заболевания печени, почек, злоупотребления алкоголем и т.д.

Определять причину следует индивидуально у врача, а не заниматься самолечением.

В исследовании также говорится, что риск ранней смерти для мужчин с увеличенной грудью выше на 37%. Гинекомастия также может быть вызвана дисбалансом тестостерона и эстрогена.

Эстроген может провоцировать увеличение груди у мужчин. Поэтому не стоит откладывать диагностику и лечение, а лучше сразу обратиться к врачу-эндокринологу.

Раньше мы рассказывали об эндокринной системе.

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