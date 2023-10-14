Невидимый регулятор нашего организма! Рассказываем об эндокринной системе: как она работает и при чем здесь гормоны

Эндокринная система является ключевой частью нашего организма, которая играет роль некоего невидимого дирижера в оркестре наших физиологических процессов. Эта сложная сеть желез внутренней секреции регулирует почти все важные функции тела: от роста и развития до репродуктивных процессов.

Но, к сожалению, многие люди когда впервые сталкиваются с проблемами эндокринной системы знают о ней совсем мало, а то и вообще ничего. Поэтому Вікна-новини решили поговорить с эндокринологом, врачом УЗИ и заместителем главного врача частной клиники Анастасией Галецкой.

Она разложила по полочкам базовые вопросы, касающиеся эндокринологии. В частности, зачем нам эндокринная система, как понять, что есть проблемы в этой части организма, как гормоны влияют на наше тело, стоит ли их бояться и как поддерживать нашу ЭС здоровой.

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Эндокринная система — что это и как она работает

— Что делает эндокринная система? Зачем она нам нужна?

— Эндокринная система очень важна. Она поддерживает абсолютно все органы и жизнедеятельность всего организма. Регулируется она через эндокринные железы, которые вырабатывают определенные гормоны. И руководит всем этим гипоталамо-гипофизарная система, которая расположена в головном мозге.

Нет ни одного процесса в организме, который бы происходил без помощи эндокринных желез. Поэтому эта система действительно важна и требует тщательного обследования.

— Когда говорят о проблемах с гормонами, всегда речь о щитовидке. Эндокринная система — это только щитовидка?

— Эндокринную систему представляют не только щитовидная железа, но и гипоталамус, гипофиз, которые находятся в головном мозге. Гипоталамус вырабатывает рилизинг-гормоны, которые стимулируют гипофиз выбрасывать в кровь определенные гормоны или, наоборот, прекратить их выброс.

Например, гипофиз выбрасывает тиреотропный гормон (ТТГ), который действует на щитовидную железу, адренокортикотропный гормон (АКТГ) регулирует работу надпочечников, а именно работу вырабатываемого в них кортизола.

Также эндокринная система — это и о гормонах, которые отвечают за работу яичников, яичек у мужчин, поджелудочной железы и т.д.

Кроме того, есть поджелудочная железа. И именно эндокринная ее часть вырабатывает гормоны, например, инсулин, о котором все знают. К тому же еще есть паращитовидная железа, которая вырабатывает паратгормон (ПТГ), регулирующий обмен кальция фосфора в организме.

Есть и другие не эндокринные органы, которые вырабатывают определенные гормоны. Например, желудок вырабатывает гормон грелин, а жировая ткань — гормон лептин.

То есть все в нашем организме работает очень слаженно и координировано.

— Что может пойти не так, если эндокринная система будет работать некорректно?

— Заболевания могут быть абсолютно разными: от критических болезней, которые несовместимы с жизнью, до менее серьезных проблем. Симптомы также могут быть разнообразными.

Первые симптомы, которые может почувствовать человек с проблемами с ЭС — это слабость, сонливость, отсутствие энергии. Могут быть и более серьезные симптомы, такие как остеопороз, то есть снижение плотности костей, ухудшение состояния кожи, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также возможен сильный рост или, наоборот, выпадение волос, судороги, резкий набор массы тела, потемнение кожных складок, пигментные пятна и тому подобное.

Поскольку эндокринная система очень обширна, жалоба может быть любая.

И все зависит от того, насколько серьезное заболевание, и насколько сильно оно может повлиять на человека. К примеру, если это сахарный диабет — то все может закончиться даже летально.

— Как эндокринная система взаимодействует с другими частями нашего тела?

— Как я уже говорила о гипоталамус-гипофиз системе, которая производит тропные гормоны. Эти гормоны стимулируют эндокринные железы вырабатывать их собственные гормоны, которые затем распространяются по всему организму через кровь. Таким образом наш организм обеспечивает все наши клетки необходимыми гормонами.

Проблемы с эндокринной системой: как распознать

— Как понять, что у меня проблемы с ЭС?

— Первые “звоночки” могут быть очень разные. Например, при подозрении на сахарный диабет можно испытывать слабость, сухость во рту, ночное мочеиспускание, зуд или высыпания на коже.

Если дело касается болезней щитовидной железы, симптомы могут включать выпадение волос, сильную слабость, отеки, снижение памяти и концентрации, бессонницу, боль в мышцах и т.д.

Если же вас беспокоят болезни надпочечников, возможные симптомы включают рост волос у женщин по мужскому типу, нарушение менструальной функции, акне или набор веса.

Если рассматривать первые симптомы с позиций гиперпролактинемии или аденомы гипофиза, которая вырабатывает пролактин, это могут быть нарушения репродуктивной функции. Женщина не может забеременеть, поскольку у нее не происходит овуляция и отсутствует менструация. Дополнительные симптомы — рост волос у женщины по мужскому типу, пастозность тела, отеки, появление целлюлита.

— Как узнать, все ли хорошо с эндокринной системой? Какие тесты или анализы для этого делают?

— Сначала, если есть какие-либо жалобы, стоит обратиться к семейному врачу. После осмотра врач может уже рекомендовать визит к эндокринологу и анализы.

Общего анализа, который бы проверял всю эндокринную систему, не существует.

Однако рекомендуется раз в год сдавать кровь на глюкозу и тиреотропный гормон, чтобы проверить функции щитовидной железы. Это особенно важно, поскольку сахарный диабет и болезни щитовидной железы являются самыми распространенными эндокринными заболеваниями.

Нет необходимости бояться гормонов

— Объясните, какую роль играют гормоны для организма?

— Благодаря гормонам наш организм функционирует должным образом. Гормоны ответственны за рост, развитие, энергию и многие другие процессы. Например, нейромедиаторы, такие как серотонин, дофамин, эндорфин ответственны за наши эмоции и желание что-то делать.

Гормон кортизол помогает нам проснуться утром, а различные другие гормоны регулируют пищеварение. Коротко говоря, гормоны управляют практически всеми аспектами нашей жизни.

— Какие есть самые важные гормоны для организма женщины и мужчины?

— Этот вопрос не совсем корректен, поскольку все гормоны важны. Женский половой гормон — это эстроген, а мужской — тестостерон. Но и у женщин, и у мужчин присутствуют оба этих гормона.

Все гормоны взаимосвязаны и важны для нормального функционирования организма. Поэтому невозможно определить, какой из них является самым важным, потому что они все нужны.

— Действительно ли гормональные препараты “страшны”?

— Люди часто ужасаются при мысли о приеме гормональных препаратов, потому что существует миф, что от гормонов можно набрать вес. Однако на самом деле это не так. Есть только определенные группы гормонов, обычно это глюкокортикоиды, которые при неправильном назначении и бесконтрольном приеме могут действительно вызвать набор веса.

Другие гормоны обычно не вызывают побочных действий. Например, человеку с раком щитовидной железы могут ее полностью удалить, но он может продолжать жить благодаря заместительной гормонотерапии.

Что касается сахарного диабета первого типа, такие люди теперь могут жить до старости и рожать детей благодаря гормону инсулина.

Поэтому гормоны очень важны, и нет необходимости их бояться. Главное — найти врача, которому вы доверяете.

— Почему гормональные препараты надо принимать с осторожностью?

— Гормональные препараты — это серьезные лекарственные средства, которые нужно пить с осторожностью. Поскольку когда мы их принимаем — мы должны понимать, что эти гормоны должны вырабатываться в организме. И это действительно может иметь определенные последствия, например, их можно передозировать. А значит, могут возникнуть побочные действия от приема препарата.

Важно не назначать гормоны самостоятельно — это должен делать только врач.

Проблемы с ЭС: почему возникают и как их избежать

— Могут ли стресс, еда или другие факторы влиять на эндокринную систему?

— Да. И еда, и стресс влияют на работу эндокринных желез. Рассмотрим это на примере щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы вырабатываются с помощью йода. Если в организме есть дефицит йода — щитовидная железа не может выработать достаточное количество гормонов.

Что касается стресса, он может повысить уровень кортизола в организме. Это особенно опасно для людей с депрессией, поскольку может привести к гиперкортицизму — состоянию с повышенным уровнем кортизола.

Хотя кортизол — это гормон стресса и он выполняет много полезных функций. Но именно в этом случае его высокий уровень может негативно повлиять на другие эндокринные железы и гормоны, сделав их менее эффективными.

— Какие есть самые типичные проблемы с эндокринной системой и как их можно избежать?

— В эндокринологии существуют болезни, которых можно избежать, и те, которых избежать невозможно. Например, аутоиммунные заболевания, при которых в организме вырабатываются антитела, уничтожающие эндокринные железы, то их невозможно остановить.

Но есть и проблемы, которые можно избежать.

К примеру, если рассматривать сахарный диабет второго типа, его еще называют инсулинонезависимым. Однако это название создало определенный миф. Часто людей с диабетом второго типа лечат с помощью инсулинотерапии. При этом типе диабета гормон инсулин в крови присутствует, иногда и в большом количестве. Но проблема в рецепторах клеток, которые не чувствуют его, из-за чего уровень глюкозы в организме повышается.

Чаще всего сахарным диабетом второго типа болеют люди старшего возраста. В частности, это те, кто не придерживается здорового образа жизни, имеет наследственную предрасположенность к диабету, а также те, кто имеет избыточную массу тела и метаболический синдром.

Отсутствие физической активности и несбалансированное питание также увеличивают риск развития сахарного диабета, ожирения и других проблем со здоровьем, которые можно предупредить.

Еще одной типичной проблемой, которой можно избежать является дефицит витамина D. Это может привести к гиперпаратиреозу, когда уровень паратгормона в крови повышается. Поэтому можно принимать витамин D в профилактических или терапевтических дозах, если это необходимо и это поможет избежать дальнейших проблем.

Здоровая эндокринная система: как ее поддерживать

— Как держать эндокринную систему в норме? Можете дать несколько советов?

— Для того, чтобы эндокринная система функционировала нормально и не возникало проблем со здоровьем, рекомендую придерживаться нескольких базовых правил.

Во-первых, важна постоянная физическая активность. Каждый день необходимо двигаться, это норма для здоровья.

Во-вторых, следует обратить внимание на питание. Важно употреблять сбалансированную пищу, где будет достаточно белков, жиров и углеводов. Также следует ограничить калорийность, чтобы не набирать лишний вес.

В-третьих, необходимо спать как минимум 8 часов в сутки и употреблять достаточное количество жидкости. Также следует ограничить или отказаться от вредных привычек, таких как курение, алкоголь и наркотики. Кроме того, рекомендуется уменьшить влияние стрессовых факторов на свою жизнь.

И хоть многие об этом говорят, но если хотя бы часть людей будет придерживаться этих рекомендаций, они почувствуют значимую разницу в своем самочувствии.

— Как часто надо ходить к врачу проверять эндокринную систему?

— Ходить к врачу-эндокринологу на рутинный осмотр не является обязательным. Если нет симптомов или жалоб, можно проводить базовые анализы раз в год. Это может включать УЗИ щитовидной железы, анализы глюкозы в крови и гормона ТТГ, печеночные и почечные пробы, липидограмму, общие анализы крови и мочи.

Для женщин рекомендуется проверять уровень ферритина, поскольку они находятся в зоне риска развития анемии. Мужчинам и женщинам желательно проверять уровень витамина D.

Но если у вас есть возможность, рекомендуется ходить на проверку к различным узким специалистам раз в два-три года для предотвращения возможных заболеваний.

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