Невидимий регулятор нашого організму! Розповідаємо про ендокринну систему: як вона працює та до чого тут гормони

Ендокринна система є ключовою частиною нашого організму, яка відіграє роль такого собі невидимого диригента оркестру наших фізіологічних процесів. Ця складна мережа залоз внутрішньої секреції регулює майже усі важливі функції тіла: від росту та розвитку до репродуктивних процесів.

Але, на жаль, багато людей, коли вперше стикаються з проблемами ендокринної системи, знають про неї зовсім мало, а то й узагалі нічого. Тож Вікна-новини вирішили поговорити з ендокринологинею, лікаркою УЗД та заступницею головного лікаря приватної клініки Анастасією Галецькою.

Вона розклала по поличках базові питання, які стосуються ендокринології. Зокрема, навіщо нам ендокринна система, як зрозуміти, що у цій частині організму є проблеми, як гормони впливають на наше тіло, чи варто їх боятися та як підтримувати нашу ЕС здоровою.

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Ендокринна система — що це та як вона працює

— Що робить ендокринна система? Навіщо вона нам?

— Ендокринна система дуже важлива. Вона підтримує абсолютно всі органи та життєдіяльність усього організму. Регулюється вона через ендокринні залози, які виробляють певні гормони. І керує усім цим гіпоталамо-гіпофізарна система, яка розташована в головному мозку.

Немає жодного процесу в організмі, який би відбувався без допомоги ендокринних залоз. Тому ця система дійсно важлива і потребує ретельного обстеження.

— Коли говорять про проблеми з гормонами, завжди йдеться про щитовидку. Ендокринна система — це тільки щитовидка?

— Ендокринну систему представляють не тільки щитоподібна залоза, але і гіпоталамус, гіпофіз, які розташовані у головному мозку. Гіпоталамус виробляє рилізінг-гормони, які стимулюють гіпофіз викидати в кров певні гормони або, навпаки, припинити їх викид.

Наприклад, гіпофіз викидає тиреотропний гормон (ТТГ), який діє на щитоподібну залозу, адренокортикотропний гормон (АКТГ) регулює роботу наднирників, а саме роботу кортизолу, що виробляється у них.

Також ендокринна система — це й про гормони, які відповідають за роботу яєчників, яєчок у чоловіків, підшлункової залози та інші.

Крім того, є підшлункова залоза. І саме ендокринна її частина виробляє гормони, наприклад, інсулін, про який усі знають. До того ж ще є прищитоподібна залоза, яка виробляє паратгормон (ПТГ), що регулює обмін кальцію фосфору в організмі.

Є й інші не ендокринні органи, які виробляють певні гормони. Приміром, шлунок виробляє гормон ґрелін, а жирова тканина — гормон лептин.

Тобто усе в нашому організмі працює дуже злагоджено і координовано.

— Що може піти не так, якщо ендокринна система працюватиме некоректно?

— Захворювання можуть бути абсолютно різними: від критичних хвороб, які несумісні з життям, до менш серйозних проблем. Симптоми також можуть бути різноманітними.

Перші симптоми, які може відчути людина з проблемами з ЕС — це слабкість, сонливість, відсутність енергії. Можуть бути й більш серйозні симптоми, такі як остеопороз, тобто зниження щільності кісток, погіршення стану шкіри, проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Також можливий сильний ріст або, навпаки, випадіння волосся, судоми, різкий набір маси тіла, потемніння шкірних складок, пігментні плями тощо.

Оскільки ендокринна система дуже велика, скарга може бути будь-яка.

І усе залежить від того, наскільки серйозне захворювання, і наскільки сильно воно може вплинути на людину. Приміром, якщо це цукровий діабет — то усе може закінчитися навіть летально.

— Як ендокринна система взаємодіє з іншими частинами нашого тіла?

— Я вже говорила про гіпоталамус-гіпофіз систему, яка виробляє тропні гормони. Ці гормони стимулюють ендокринні залози виробляти їхні власні гормони, які потім розповсюджуються по всьому організму через кров. Так наш організм забезпечує усі наші клітини необхідними гормонами.

Проблеми з ендокринною системою: як розпізнати

— Як зрозуміти, що у мене проблеми з ЕС?

— Перші “дзвіночки” можуть бути дуже різні. Наприклад, при підозрі на цукровий діабет можна відчувати слабкість, сухість в роті, нічне сечовипускання, свербіж або висипання на шкірі.

Якщо справа стосується хвороб щитоподібної залози, симптоми можуть включати випадіння волосся, сильну слабкість, набряки, зниження пам’яті та концентрації, безсоння, біль у м’язах тощо.

Якщо ж вас турбують хвороби наднирників, можливі симптоми включають ріст волосся у жінок за чоловічим типом, порушення менструальної функції, акне або набір ваги.

Якщо розглядати перші симптоми з позицій гіперпролактинемії або аденоми гіпофіза, яка виробляє пролактин, це можуть бути порушення репродуктивної функції. Жінка не може завагітніти, оскільки у неї не відбувається овуляція та відсутня менструація. Додаткові симптоми — це ріст волосся у жінки за чоловічим типом, пастозність тіла, набряки, поява целюліту.

— Як дізнатися, чи все добре з ендокринною системою? Які тести чи аналізи для цього роблять?

— Спочатку, якщо є які-небудь скарги, варто звернутися до сімейного лікаря. Після огляду лікар може вже рекомендувати візит до ендокринолога та аналізи.

Загального аналізу, який би перевіряв всю ендокринну систему, не існує.

Однак рекомендується раз на рік здавати кров на глюкозу та тиреотропний гормон, щоб перевірити функції щитоподібної залози. Це дуже важливо, оскільки цукровий діабет і хвороби щитоподібної залози є найпоширенішими ендокринними захворюваннями.

Немає потреби боятися гормонів

— Поясніть, яку роль відіграють гормони для організму?

— Завдяки гормонам наш організм функціонує належним чином. Гормони відповідальні за ріст, розвиток, енергію та багато інших процесів. Наприклад, нейромедіатори, такі як серотонін, дофамін, ендорфін відповідальні за наші емоції та бажання щось робити.

Гормон кортизол допомагає нам прокинутися зранку, а різні інші гормони регулюють травлення. Коротко кажучи, гормони керують практично всіма аспектами нашого життя.

— Які є найважливіші гормони для організму жінки і чоловіка?

— Це питання не зовсім коректне, оскільки всі гормони важливі. Жіночий статевий гормон — це естроген, а чоловічий — тестостерон. Але і в жінок, і в чоловіків присутні обидва цих гормони.

Всі гормони взаємопов’язані й важливі для нормального функціонування організму. Тому неможливо визначити, який з них є найважливішим, тому що вони всі потрібні.

— Чи справді гормональні препарати “страшні”?

— Люди часто жахаються при думці про приймання гормональних препаратів, бо існує міф, що від гормонів можна набрати вагу. Однак насправді це не так. Є лише певні групи гормонів, зазвичай це глюкокортикоїди, які при неправильному призначенні та безконтрольному прийманні можуть дійсно викликати набір ваги.

Інші гормони зазвичай не викликають побічних дій. Наприклад, людині з раком щитоподібної залози її можуть повністю видалити, але вона може продовжувати жити завдяки замісній гормонотерапії.

Щодо цукрового діабету першого типу, такі люди тепер можуть жити до старості та народжувати дітей завдяки гормону інсуліну.

Тому гормони дуже важливі, і немає потреби їх боятися. Головне — знайти лікаря, якому ви довіряєте.

— Чому гормональні препарати треба приймати з обережністю?

— Гормональні препарати — це серйозні лікарські засоби. І якщо ми їх приймаємо, то повинні розуміти, що ці гормони мають вироблятися в організмі. І це справді може мати певні наслідки: приміром, їх можна передозувати. А отже, можуть виникнути побічні дії від приймання препарату.

Важливо не призначати гормони самостійно — це має робити лише лікар.

Проблеми з ЕС: чому виникають та як їх уникнути

— Чи можуть стрес, їжа чи інші фактори впливати на ендокринну систему?

Так. І їжа, і стрес впливають на роботу ендокринних залоз. Розглянемо це на прикладі щитоподібної залози. Гормони щитоподібної залози виробляються за допомогою йоду. Якщо в організмі є дефіцит йоду — щитоподібна залоза не може виробити достатню кількість гормонів.

Що стосується стресу, він може підвищити рівень кортизолу в організмі. Це особливо небезпечно для людей із депресією, оскільки може призвести до гіперкортицизму — стану з підвищеним рівнем кортизолу.

Хоча кортизол — це гормон стресу і він виконує багато корисних функцій. Але саме у цьому випадку його високий рівень може негативно вплинути на інші ендокринні залози та гормони, зробивши їх менш ефективними.

— Які є найтиповіші проблеми з ендокринною системою і як їх можна уникнути?

— В ендокринології існують хвороби, яких можна уникнути, і ті, яких уникнути неможливо. Наприклад, аутоімунні захворювання, коли в організмі виробляються антитіла, що знищують ендокринні залози, то їх неможливо зупинити.

Але є і проблеми, які можна уникнути.

Приміром, якщо розглядати цукровий діабет другого типу, його ще називають інсулінонезалежним. Проте ця назва створила певний міф. Часто людей з діабетом другого типу лікують за допомогою інсулінотерапії. При цьому типі діабету гормон інсулін у крові присутній, іноді й у великій кількості. Але проблема в рецепторах клітин, які не відчувають його, через що рівень глюкози в організмі підвищується.

Найчастіше на цукровий діабет другого типу хворіють люди старшого віку. Зокрема, це ті, хто не дотримується здорового способу життя, має спадкову схильність до діабету, а також ті, у кого надмірна маса тіла та метаболічний синдром.

Відсутність фізичної активності та незбалансоване харчування також збільшують ризик розвитку цукрового діабету, ожиріння та інших проблем зі здоров’ям, які можна попередити.

Ще однією типовою проблемою, якої можна уникнути, є дефіцит вітаміну D. Це може привести до гіперпаратиреозу, коли рівень паратгормону в крові підвищується. Тому можна приймати вітамін D у профілактичних або терапевтичних дозах, якщо це необхідно. Це допоможе уникнути подальших проблем.

Здорова ендокринна система: як її підтримувати

— Як підтримувати ендокринну систему в нормі? Можете дати декілька порад?

— Для того, щоб ендокринна система функціонувала нормально та не виникало проблем зі здоров’ям, рекомендую дотримуватися декількох базових правил.

По-перше, важлива постійна фізична активність. Кожного дня необхідно рухатися, це норма для здоров’я.

По-друге, слід звернути увагу на харчування. Важливо вживати збалансовану їжу, де буде достатньо білків, жирів та вуглеводів. Також слід обмежити калорійність, щоб не набирати зайву вагу.

По-третє, необхідно спати як мінімум 8 годин на добу та вживати достатню кількість рідини. Також слід обмежити або відмовитися від шкідливих звичок, таких як куріння, алкоголь та наркотики. Крім того, рекомендується зменшити вплив стресових факторів на своє життя.

І хоча багато хто про це говорить, але якщо хоча б частина людей буде дотримуватися цих рекомендацій, вони відчують значущу різницю у своєму самопочутті.

— Як часто треба ходити перевіряти ендокринну систему?

— Ходити до лікаря-ендокринолога на рутинний огляд не обов’язково. Якщо немає симптомів чи скарг, можна проводити базові аналізи раз на рік. Це може включати УЗД щитоподібної залози, аналізи глюкози в крові та гормону ТТГ, печінкові та ниркові проби, ліпідограму, загальні аналізи крові та сечі.

Для жінок рекомендовано перевіряти рівень феритину, оскільки вони перебувають у зоні ризику розвитку анемії. Чоловікам та жінкам бажано перевіряти рівень вітаміну D.

Але якщо у вас є можливість, рекомендовано ходити на перевірку до різних вузьких спеціалістів раз на два-три роки для запобігання можливим захворюванням.

Раніше ми розповідали, що таке гіпотиреоз та як його виявити.

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