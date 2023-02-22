Чувствуешь сильную боль? Можно взять больничный! В Испании приняли закон о менструальном отпуске

Раз в месяц женщины страдают от сильных менструальных болей. Это влияет на активность и качество жизни. В это время сложно сосредоточиться на задании, потому что внизу живота — острая боль. Правительство Испании приняло закон об оплачиваемом отпуске для женщин во время менструации, сообщает El Pais.
За закон о предоставлении оплачиваемого отпуска на лечение женщинам, страдающим от сильных менструальных болей, проголосовало 185 депутатов. 154 парламентария были против, но это все равно не помешало принять закон.
Согласно закону, работницы, испытывающие менструальную боль, могут получить столько отпусков, сколько им нужно. Оплачивать этот больничный будет система социального обеспечения, а не работодатель.
Однако для менструального отпуска, как и для оплачиваемого по состоянию здоровья, нужно разрешение врача.
Однако для менструального отпуска, как и для оплачиваемого по состоянию здоровья, нужно разрешение врача.
Продолжительность больничного не определена законом.
Впрочем, Испанское общество гинекологии и акушерства подтверждает, что треть женщин страдают сильными менструальными болями.
— Месячные больше не будут табу. Больше не нужно ходить на работу с болью или принимать таблетки перед приходом на работу.
Не надо скрывать тот факт, что мы чувствуем боль, из-за которой не можем работать, — сказала министр по равенству Ирэн Монтеро.
Не надо скрывать тот факт, что мы чувствуем боль, из-за которой не можем работать, — сказала министр по равенству Ирэн Монтеро.
Сейчас менструальный отпуск действует только в нескольких странах мира: Япония, Индонезия и Замбия.
Новый закон Испании о менструальном отпуске породил много разногласий среди политиков и профсоюзов. Критики закона считают, что это может стигматизировать женщин на рабочем месте и косвенно препятствовать их доступу к рынку труда. Такую же позицию поддержала оппозиционная Народная партия Испании.
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