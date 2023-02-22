Чувствуешь сильную боль? Можно взять больничный! В Испании приняли закон о менструальном отпуске

Раз в месяц женщины страдают от сильных менструальных болей. Это влияет на активность и качество жизни. В это время сложно сосредоточиться на задании, потому что внизу живота — острая боль. Правительство Испании приняло закон об оплачиваемом отпуске для женщин во время менструации, сообщает El Pais.

За закон о предоставлении оплачиваемого отпуска на лечение женщинам, страдающим от сильных менструальных болей, проголосовало 185 депутатов. 154 парламентария были против, но это все равно не помешало принять закон.

Менструальный отпуск в Испании

Согласно закону, работницы, испытывающие менструальную боль, могут получить столько отпусков, сколько им нужно. Оплачивать этот больничный будет система социального обеспечения, а не работодатель.

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Однако для менструального отпуска, как и для оплачиваемого по состоянию здоровья, нужно разрешение врача.

Продолжительность больничного не определена законом.

Впрочем, Испанское общество гинекологии и акушерства подтверждает, что треть женщин страдают сильными менструальными болями.

— Месячные больше не будут табу. Больше не нужно ходить на работу с болью или принимать таблетки перед приходом на работу.

Не надо скрывать тот факт, что мы чувствуем боль, из-за которой не можем работать, — сказала министр по равенству Ирэн Монтеро.

Сейчас менструальный отпуск действует только в нескольких странах мира: Япония, Индонезия и Замбия.

Критика испанского закона о менструальном отпуске

Новый закон Испании о менструальном отпуске породил много разногласий среди политиков и профсоюзов. Критики закона считают, что это может стигматизировать женщин на рабочем месте и косвенно препятствовать их доступу к рынку труда. Такую же позицию поддержала оппозиционная Народная партия Испании.

Часто говорят, что женщины страдают на ПМС. Ранее мы рассказывали, что такое предменструальный синдром, его признаки и лечение.

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