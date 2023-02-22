Здоров'я та краса

Відчуваєш сильний біль? Можна взяти лікарняний! В Іспанії ухвалили закон про менструальну відпустку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 19:00
В Іспанії ухвалили закон про менструальну відпустку: хто може взяти вихідні
Фото: Pexels

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