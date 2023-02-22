Відчуваєш сильний біль? Можна взяти лікарняний! В Іспанії ухвалили закон про менструальну відпустку

Раз на місяць жінки страждають від сильного менструального болю. Це впливає на активність та якість життя. У цей час складно зосередитися на завданні, бо внизу живота — гострий біль. Уряд Іспанії ухвалив закон про оплачувану відпустку для жінок під час менструації, повідомляє El Pais.

За закон про надання оплачуваної відпустки на лікування жінкам, які страждають від сильних менструальних болів, проголосувало 185 депутатів. Натомість 154 парламентарі були проти, але це все одно не завадило ухвалити закон.

Менструальна відпустка в Іспанії

Згідно з законом, працівниці, які відчувають менструальний біль, можуть мати стільки відпусток, скільки їм потрібно. Оплачуватиме цей лікарняний система соціального забезпечення, а не роботодавець.

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Проте для менструальної відпустки, як і для оплачуваної за станом здоров’я, треба дозвіл лікаря.

Тривалість лікарняного не визначена законом.

Утім, Іспанське товариство гінекології та акушерства підтверджує, що третина жінок страждає від сильного менструального болю.

— Місячні більше не будуть табу. Більше не потрібно ходити на роботу з болем чи приймати таблетки перед приходом на роботу.

Не треба приховувати той факт, що ми відчуваємо біль, через який не можемо працювати, — сказала міністерка з питань рівності Ірен Монтеро.

Заразу менструальна відпустка діє лише у кількох країнах світу: Японія, Індонезія та Замбія.

Критика іспанського закону про менструальну відпустку

Новий закон Іспанії про менструальну відпустку породив дискусії серед політиків і профспілок. Критики закону вважають, що це може стигматизувати жінок на робочому місці та опосередковано перешкоджати їхньому доступу до ринку праці. Таку саме позицію підтримала опозиційна Народна партія Іспанії.

Часто кажуть, що жінки страждають від ПМС. Раніше ми розповідали, що таке передменструальний синдром, які його ознаки та чи лікується він.

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