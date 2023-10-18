Срок действия электронных рецептов изменили — как теперь покупать лекарства в Украине

В Украине ввели изменения в сроки действия электронных рецептов. Теперь пациенты могут пользоваться е-рецептом на рецептурные лекарства, которые они приобретут за свой счет, в течение 90 календарных дней.

Ранее срок действия е-рецептов составлял 30 дней. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Как отмечают в Минздраве, это нововведение станет полезным пациентам, поскольку им будет нужно реже обращаться к врачу для обновления рецепта. Также будет легче погасить электронный рецепт, выписанный на длительный курс лечения — до 90 дней.

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Но исключения все же есть:

для наркотических препаратов срок действия остается на тот же период — 10 календарных дней;

для лекарств, которые подлежат реимбурсации или отпускаются на льготных условиях, или являются экстемпоральными — срок действия рецепта составляет 30 дней.

Всем, кто пользуется системой электронных рецептов, стоит помнить, что погасить е-рецепт можно в аптеках, которые работают с электронной системой здравоохранения. Для того чтобы найти ближайшую аптеку, пациентам достаточно использовать дашборд Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту, указав область и населенный пункт.

Минздрав Украины акцентирует, что несмотря на доступность рецептурных лекарств, их неправильное применение может иметь серьезные последствия. В то же время в Министерстве отмечают, что наркотические препараты продают теперь исключительно по е-рецепту.

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