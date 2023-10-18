Термін дії електронних рецептів змінено — як тепер купувати ліки в Україні

В Україні запровадили зміни до строків дії електронних рецептів. Тепер пацієнти можуть користуватися е-рецептом на рецептурні ліки, які вони придбають своїм коштом, протягом 90 календарних днів.

Раніше термін дії е-рецептів становив 30 днів. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначають у МОЗ, це нововведення стане корисним пацієнтам, оскільки їм буде потрібно рідше звертатися до лікаря для поновлення рецепта. Також буде легше погасити електронний рецепт, виписаний на тривалий курс лікування — до 90 днів.

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Утім, є виключення:

для наркотичних препаратів строк дії залишається на той же період — 10 календарних днів;

для ліків, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи є екстемпоральними — термін дії рецепта становить 30 днів.

Всім, хто користується системою електронних рецептів, варто пам’ятати, що погасити е-рецепт можна в аптеках, які працюють з електронною системою охорони здоров’я. Для того, щоб знайти найближчу аптеку, пацієнтам достатньо використовувати дашборд Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом, вказавши область та населений пункт.

МОЗ України акцентує, що попри доступність рецептурних ліків, їхнє неправильне застосування може мати серйозні наслідки. Водночас у Міністерстві наголошують, що наркотичні препарати продають тепер виключно за е-рецептом.

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