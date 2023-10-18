Здоров'я та краса

Термін дії електронних рецептів змінено — як тепер купувати ліки в Україні

Діана Просяник, редакторка сайту 18 Жовтня 2023, 10:05
термін дії електронних рецептів
Фото: Pixabay

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Термін дії електронних рецептів змінено — як тепер купувати ліки в Україні
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