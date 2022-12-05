Остановят операции и госпитализацию? Как будут работать больницы в случае блэкаута

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время национального телемарафона сообщила, что в случае блэкаута больницы приостановят плановые операции и госпитализацию. Как будут работать медицинские учреждения во время блэкаута — читай в материале.

Приостановка плановых операций и госпитализации

В случае длительного отключения электроэнергии больницы будут вынуждены приостановить плановые операции и госпитализации. Министерство здравоохранения готовит два сценария оказания помощи украинцам.

Медицинские учреждения с генераторами разделят на два уровня. Те, которые:

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Будут работать, если отсутствует только электроснабжение. Продолжат работу, если не будет водоснабжения и отопления.

Оба уровня учреждений уже обеспечены критическими потребностями — генераторами и спутниковыми станциями Starlink для того, чтобы в экстренных ситуациях оказывать услуги пациентам.

Если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения, — рассказала Мария Карчевич.

В случае блэкаута в медицинских учреждениях будут производиться только ургентные операции.

Но эти меры будут приняты только в крайнем случае. Ведь при предыдущем длительном отключении света медицинские учреждения работали в штатном режиме.

К тому же критическая сеть инфраструктуры, в частности, учреждения, имеющие договор с Национальной службой здравоохранения Украины и частично финансируемые из государственного бюджета, продолжают работать.

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