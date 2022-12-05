Зупинять операції та госпіталізацію? Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич під час національного телемарафону повідомила, що у разі блекауту лікарні призупинять планові операції та госпіталізації. Як працюватимуть медичні заклади під час блекауту — читай у матеріалі.

Призупинення планових операцій та госпіталізації

У випадку тривалого відключення електроенергії лікарні будуть змушені призупинити планові операції та госпіталізації, тож Міністерство охорони здоров’я готує два сценарії надання допомоги українцям.

Медичні заклади з генераторами поділять на два рівні. Ті, що:

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Працюватимуть, якщо відсутнє лише електропостачання. Продовжать роботу, якщо не буде водопостачання та опалення.

Обидва рівні закладів вже забезпечені критичними потребами — генераторами та супутниковими станціями Starlink для того, щоб в екстрених ситуаціях надавати послуги пацієнтам.

Якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені для того, щоб не перевантажувати заклади, — розповіла Марія Карчевич.

У разі блекауту в медичних закладах проводитимуть лише ургентні операції.

Але ці заходи будуть вжиті лише у крайньому разі. Адже під час попереднього тривалого відключення світла медичні заклади працювали у штатному режимі.

До того ж критична мережа інфраструктури, зокрема заклади, які мають договір з Національною службою охорони здоров’я України та частково фінансуються з державного бюджету, продовжують працювати.

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