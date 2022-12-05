Здоров'я та краса

Зупинять операції та госпіталізацію? Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Грудня 2022, 11:00
У разі блекауту призупинять планові операції та госпіталізації
Фото: Pexels

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