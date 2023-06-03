Теряешь вес без причины? Рассказываем, когда следует обращаться к врачу

Сейчас невозможно не обращать внимание, что мир снова возвращается к стандартам красоты. Распространено, мы снова стремимся избавиться от нескольких килограммов. Так что и внезапное похудение скорее вызовет удовольствие, чем страх. Но является ли беспричинная потеря веса нормой?
Издание Бережи себе объяснило, почему не стоит радоваться внезапной потере веса и чем это может быть спровоцировано.
В начале полномасштабной войны многие замечали, что внезапно похудел/(-а). Это разъясняется реакцией нашего организма на стресс, который и вызвала война.
Со временем реакции менялись, аппетит возобновлялся, так что впоследствии мы уже начали заедать нашу тревогу.
Как правило, во время депрессивных расстройств человек может как заедать, так и пропускать прием пищи. Это происходит из-за повышенной тревожности которая, в свою очередь, провоцирует гастрологические расстройства: тошноту, рвоту, диарею.
Pexels
Пропускать прием пищи люди с депрессивным или тревожным расстройством могут по нескольким причинам. Первая: еда и её приготовление не доставляют удовольствия. Вторая — на приготовление любимого блюда просто нет сил.
Некоторые антидепрессанты могут снижать аппетит, вызывать расстройства желудка, из-за чего люди также потребляют меньше пищи, — объясняют в Бережи себе.
Некоторые антидепрессанты могут снижать аппетит, вызывать расстройства желудка, из-за чего люди также потребляют меньше пищи, — объясняют в Бережи себе.
Как ни странно, однако на самом деле резкое похудение может быть связано с сахарным диабетом первого типа. Когда организм недополучает достаточное количество глюкозы, из-за недостатка инсулина, он начинает добывать её из запасов — мышц и накопленного жира.
Чрезмерная активность щитовидной железы, известная как гипертиреоз, также приводит к потере веса и может свидетельствовать о наличии болезней.
А вот синдром раздраженного кишечника может влиять на аппетит и усвоение питательных веществ. Из-за ненормированной работы кишечника, человек стремительно теряет вес.
Онкологические заболевания, как известно, также вызывают резкое похудение. Это происходит и при лечении болезни: организм все хуже усваивает питательные элементы, а также человек теряет аппетит.
Чтобы понять причину внезапного похудения, стоит проанализировать свою жизнь в течение последнего года: имелись ли сильные стрессы, когда началось похудение и сколько килограммов уже “исчезло”.
Если в течение года ты беспричинно потерял 5% или больше своего веса, следует немедленно обратиться к врачу.
Особо обрати внимание на такие симптомы как усталость, боль в животе, тошнота и подавленное состояние.
Особо обрати внимание на такие симптомы как усталость, боль в животе, тошнота и подавленное состояние.
Если проблем со здоровьем врач не обнаружил, можешь попробовать безопасно и постепенно прибавить в весе, пользуясь несколькими правилами: мы писали их раньше.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!