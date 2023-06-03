Втрачаєш вагу безпричинно? Розповідаємо, коли варто звертатися до лікаря

Нині неможливо не звертати увагу, що світ знову повертається до стандартів краси. Поширено, ми знову прагнемо позбутися кількох кілограмів. Тож і раптове схуднення швидше викличе задоволення, аніж страх. Та чи є безпричинна втрата ваги нормою?

Видання Бережи себе пояснило, чому не варто радіти раптовій втраті ваги та чим це може бути спровоковано.

Чому ми втрачаємо вагу раптово

Стрес.

На початку повномасштабної війни багато хто помічав, що раптово схуд/(-ла). Це пояснюється реакцією нашого організму на стрес, який і викликала війна.

З часом реакції змінювалися, апетит поновлювався, тож згодом ми вже почали заїдати нашу тривогу.

Депресивні та тривожні розлади психіки.

Як правило, під час депресивних розладів людина може як заїдати, так і пропускати приймання їжі. Це відбувається через підвищену тривожність яка, своєю чергою, провокує гастрологічні розлади: нудоту, блювання, діарею.

Пропускати приймання їжі люди з депресивним чи тривожним розладом можуть з декількох причин. Перша: їжа та її приготування не приносять задоволення. Друга — на приготування улюбленої страви просто немає сил.

Деякі антидепресанти можуть знижувати апетит, спричиняти розлади шлунку, через що люди також споживають менше їжі, — пояснюють у Бережи себе.

Цукровий діабет.

Як не дивно, однак насправді різке схуднення також може бути пов’язане із цукровим діабетом першого типу. Коли організм недоотримує достатню кількість глюкози, через нестачу інсуліну, він починає добувати її “із запасів” — м’язів та накопиченого жиру.

Розлади щитоподібної залози та травної системи.

Надмірна активність щитоподібної залози, відома також як гіпертиреоз, також призводить до втрати ваги та може свідчити про наявність хвороб.

А ось синдром подразненого кишківника може впливати на апетит та засвоєння поживних речовин. Через ненормовану роботу кишківника, людина стрімко втрачає вагу.

Онкологія.

Онкологічні захворювання, як відомо, також спричиняють різке схуднення. Це відбувається і під час лікування хвороби: організм все гірше засвоює поживні елементи, а також людина втрачає апетит.

Коли варто звернутися до лікаря

Аби зрозуміти причину раптового схуднення, варто проаналізувати своє життя протягом останнього року: чи були наявні сильні стреси, коли почалося схуднення і скільки кілограмів уже “зникло”.

Якщо протягом року ти безпричинно втратив/(-ла) 5% чи й більше своєї ваги, варто негайно звернутися до лікаря.

Особливо зверни увагу на такі симптоми як втома, біль у животі, нудота та пригнічений стан.

Якщо проблем зі здоров’ям лікар не виявив, можеш спробувати безпечно та поступово набрати вагу, користуючись кількома правилами: ми писали їх раніше.

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