Еда здесь ни при чем. Причины, симптомы, лечение синдрома раздраженного кишечника

Выражение “все болезни от нервов” — не такое уж голословное. К примеру, есть физические проявления, напрямую зависящие от здоровья нашей нервной системы.

Одним из первых органов, реагирующих на нервное напряжение, тревожные и депрессивные расстройства, острый или хронический стресс, является кишечник. В результате развивается СРК.

Что такое синдром раздраженного кишечника (СРК)

Синдром раздраженного кишечника — это функциональное расстройство в работе кишечника.

Симптомы СРК:

внезапная диарея; вздутие; боль в желудке; реже — тошнота и запоры.

В целом ты можешь почувствовать, что у тебя возникла разбалансированность работы пищеварения, без особой на то причины.

Ведь симптоматика синдрома раздраженного кишечника не зависит от употребления определенного типа пищи или напитков.

Причины СРК

Люди обращают внимание на свой образ жизни только тогда, когда начинаются проблемы со здоровьем или психика уже не справляется с перенапряжением. Кишечник первым бьет тревогу, если ты делаешь что-то не так.

Основными причинами раздраженного кишечника обычно являются:

переутомление или хроническая усталость;

недостаточное количество и плохое качество сна;

напряженная и сверхурочная работа;

общий тревожный фон.

Кишечник удивительно чувствительный к переживаниям и неправильному образу жизни, поэтому если у тебя СРК, ты буквально сам(-а) являешься причиной раздражения кишечника.

Радует одно: убрав факторы-раздражители, можно избавиться от синдрома.

Лечение синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника лечат комплексно:

Изменение образа жизни

Под этим имеется в виду достаточный отдых, адекватное регулярное питание и т.д. Фактически нужно убрать все стрессовые факторы, которые могут раздражать твой кишечник.

Симптоматическая терапия

Она происходит в виде лекарства в соответствии с твоей проблемой. Если у тебя диарея, нужны препараты, снижающие моторику кишечника. Или наоборот — включающие ее в случае запора и уменьшающие газообразование.

Психотерапия

Иногда приходится принимать специфические препараты для уменьшения тревожности или других психических состояний. Их должен назначить специалист.

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