Более 500 больных еженедельно: во Львовской области фиксируют вспышку COVID-19

На Львовской области стремительно растет количество больных COVID-19. В городе и области регулярно фиксируют новые случаи заболевания. Чаще инфекция поражает людей трудоспособного возраста.

В эфире телемарафона рассказали о ситуации с коронавирусом в области и какое количество тяжелобольных пациентов в больницах.

Во Львовской области высокое количество больных COVID-19: детали

Заболеваемость в регионе стабильно растет. Еженедельно COVID-19 диагностируют более 500 больных. Заместитель генерального директора Центра контроля и профилактики болезней во Львовской области Мария Озирковская утверждает, что уровень заболеваемости вырос на 16%.

— А это около тысячи новых случаев за последнюю неделю. Большую часть составляют люди трудоспособного возраста. Половина от всех — это люди от 30 до 60 лет. Дети составляют около 20%.

Во Львовской областной инфекционной больнице находятся пациенты, которых госпитализировали в связи с инфекцией. В частности, сейчас в заведении находятся пять тяжелобольных, их состояние стабильно тяжелое. Они находятся на аппарате ИВЛ.

Коронавирус провоцирует разные осложнения: пневмонии, дыхательные недостаточности и т.д. Тех, кто сейчас лежит в стационаре, лечат благодаря оксигенотерапии. Врачи напоминают, что течение заболевания зависит от того, насколько быстро обратился пациент.

— Если это первые дни заболевания, мы можем назначать противовирусную терапию. Если это седьмые-восьмые сутки, когда уже происходит развитие осложнений, то назначаем антибактериальную терапию, препараты для разжижения крови обязательно, — объясняет врач-инфекционист Людмила Гринив.

Медики прогнозируют резкий всплеск коронавируса на октябрь-ноябрь. В этот период ожидается пик заболеваемости, поэтому уже сейчас советуют вакцинироваться для защиты от коронавируса.

Тех, кто получил две дозы вакцины несколько лет назад или, возможно, недавно, медики призывают применить бустерную дозу вакцины.

Где еще увеличивается количество случаев COVID-19

Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней предупреждает, что на 15 сентября зарегистрировано 215 случаев коронавируса, что на 44% больше, чем на прошлой неделе.

В Киеве выросло количество больных COVID-19 среди детей, сообщил генеральный директор Киевского городского центра Сергей Чумак.

Тем временем в Черкасской области фиксируют распространение нового субварианта коронавируса Stratus, сообщил главный государственный санитарный врач области Владимир Папач, цитирует его Суспільне. По состоянию на 11 сентября было известно о 278 инфицированных людях, что на 43% больше, чем за предыдущую неделю.

Напомним, что характерным симптомом штамма Stratus является хриплый голос. О других симптомах читай подробнее в материале.

