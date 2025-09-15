Понад 500 хворих щотижня: на Львівщині фіксують спалах COVID-19

На Львівщині стрімко зростає кількість хворих на COVID-19. У місті й області регулярно фіксують нові випадки захворювання. Найчастіше інфекція вражає людей працездатного віку.

В ефірі телемарафону розповіли про ситуацію з коронавірусом в області та яка кількість тяжкохворих пацієнтів у лікарнях.

На Львівщині висока кількість хворих на COVID-19: деталі

Захворюваність в регіоні стабільно зростає. Щотижня COVID-19 діагностують у понад 500 хворих. Заступниця генерального директора Центру контролю та профілактики хвороб у Львівщині Марія Озірковська стверджує, що рівень захворюваності виріс на 16%.

— А це близько тисячі нових випадків за останній тиждень. Більшу частину становлять люди працездатного віку. Половина від усіх — це люди від 30 до 60 років. Діти становлять близько 20%.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають пацієнти, яких ушпиталили у зв’язку з інфекцією. Зокрема нині в закладі перебувають п’ять важкохворих, їхній стан стабільно тяжкий. Вони перебувають на апараті ШВЛ.

Коронавірус провокує різні ускладнення: пневмонії, дихальні недостатності тощо. Тих, хто зараз лежать в стаціонарі, лікують завдяки оксигенотерапії. Лікарі нагадують, що перебіг хвороби залежить від того, наскільки швидко звернувся пацієнт.

— Якщо це перші дні захворювання, ми ще можемо призначати противірусну терапію. Якщо це сьома-восьма доба, коли вже відбувається розвиток ускладнень, то призначаємо антибактеріальну терапію, препарати для розрідження крові обов’язково, — пояснює лікарка-інфекціоністка Людмила Гринів.

Медики прогнозують різкий сплеск коронавірусу на жовтень-листопад. У цей період очікується пік захворюваності, тож вже зараз радять вакцинуватись для захисту проти коронавірусу.

Тих, хто отримав дві дози вакцини кілька років тому або, можливо, нещодавно, медики закликають застосувати бустерну дозу вакцини.

Де ще збільшується кількість випадків COVID-19

Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб попереджає, що станом на 15 вересня зареєстровано 215 випадків коронавірусу, що на 44% більше, ніж попереднього тижня.

У Києві зросла кількість хворих на COVID-19 серед дітей, повідомив генеральний директор Київського міського центру Сергій Чумак.

Тим часом на Черкащині фіксують поширення нового субваріанту коронавірусу Stratus, повідомив головний державний санітарний лікар області Володимир Папач, цитує його Суспільне. Станом на 11 вересня було відомо про 278 інфікованих людей, що на 43% більше, ніж за попередній тиждень.

Нагадаємо, що характерним симптомом штаму Stratus є хриплий голос. Про інші симптоми читай детальніше в матеріалі.

