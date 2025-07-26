ВОЗ призывает повысить цены на определенные продукты на 50% — какая цель

В современном мире вызовы для общественного здоровья становятся все сложнее, а неинфекционные заболевания, такие как ожирение и диабет второго типа, приобретают масштабы эпидемии. Всемирная организация здравоохранения призывает правительства всех стран мира значительно повысить цены на определенные категории продуктов, чтобы спасти человечество.

Как именно? Стратегия ВОЗ коснется продуктов, которые чаще всего вызывают у человека различные заболевания. В частности, речь идет о табачных изделиях, алкоголе и сладких напитках.

Как эта рекомендация может улучшить ситуацию с состоянием здоровья людей, говорим далее в материале.

ВОЗ хочет поднять цену на ряд продуктов

ВОЗ предлагает резко повысить налоги на ряд продуктов, подняв их реальную стоимость на 50%.

Реализовать данную стратегию предлагают до 2035 года.

Наибольшую угрозу играют три продукта: табачные изделия, алкоголь и сладкие напитки. Именно они играют ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии.

В частности, по данным ВОЗ, только табак ежегодно вызывает более семи миллионов смертей среди людей.

Инициатива получила название 3 до 35. Ожидается, что эти усилия сократят потребление вредных продуктов, одновременно мобилизуя дополнительный триллион долларов государственных доходов во всем мире в течение следующего десятилетия.

К тому же недавний анализ доказал, что одноразовое повышение налогов может сгенерировать до $3,7 триллиона США новых доходов в мире в течение пяти лет или в среднем $740 млрд в год, что эквивалентно 0,75% мирового ВВП.

3 к 35: новая стратегия ВОЗ

Новая стратегия будет реализовываться в сотрудничестве с рядом стран мира. Государства, которые захотят принять участие в реализации стратегии, получат прямую поддержку для разработки индивидуальной системы налогообложения здравоохранения.

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