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ВОЗ призывает повысить цены на определенные продукты на 50% — какая цель

Виктория Мельник, журналист сайта 26 июля 2025, 15:00
підвищення цін на 50%
Фото Pexels

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