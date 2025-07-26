ВООЗ закликає підвищити ціни на певні продукти на 50% — яка ціль

У сучасному світі виклики для громадського здоров’я стають дедалі складнішими, а неінфекційні захворювання, такі як ожиріння та діабет другого типу, набувають масштабів епідемії. Всесвітня організація охорони здоров’я закликає уряди всіх країн світу значно підвищити ціни на певні категорії продуктів, аби врятувати людство.

Як саме? Стратегія ВООЗ торкнеться продуктів, які найчастіше викликають у людини різні захворювання. Зокрема, йдеться про тютюнові вироби, алкоголь та солодкі напої.

Як ця рекомендація може покращити ситуацію зі станом здоровʼя людей, розповідаємо далі у матеріалі.

ВООЗ хоче підняти ціну на низку продуктів

ВООЗ пропонує різко підвищити податки на низку продуктів, піднявши їхню реальну вартість на 50%.

Реалізувати цю стратегію пропонують до 2035 року.

Найбільшу загрозу відіграють три продукти: тютюнові вироби, алкоголь та солодкі напої. Саме вони відіграють ключову роль у розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та онкології.

Зокрема, за даними ВООЗ, лише тютюн щорічно спричиняє понад сім мільйонів смертей серед людей.

Ініціатива отримала назву 3 до 35. Очікується, що ці зусилля скоротять споживання шкідливих продуктів, одночасно мобілізуючи додатковий один трильйон доларів державних доходів у всьому світі протягом наступного десятиліття.

До того ж нещодавній аналіз довів, що одноразове підвищення податків може згенерувати до $3,7 трильйона США нових доходів у світі протягом п’яти років, або в середньому $740 млрд на рік, що еквівалентно 0,75% світового ВВП.

3 до 35: нова стратегія ВООЗ

Нова стратегія буде втілюватися у співпраці з низкою країн світу. Держави, які захочуть долучитися до реалізації стратегії, отримають пряму підтримку для розробки індивідуальної системи оподаткування охорони здоров’я.

У світі та Україні зокрема також зростає проблема юного куріння: підлітки та молодші діти часто палять декілька девайсів одночасно! Що про це відомо, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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