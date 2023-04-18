Все, что ты хотел(-а) знать о презервативах, но боялся(-лась) спросить

Стыдно, страшно, неудобно. Такие ощущения часто испытывают люди, которые отправляются в магазин за презервативами. Не надо стесняться, тем более не нужно переживать. Отправляйся за покупкой в специализированный интимный магазин.

Здесь продаются товары для секса, средства контрацепции. При желании ты всегда сможешь спросить у продавцов, как выбрать презерватив, в чем отличия представленных моделей.

Специалисты помогут, продемонстрируют самые лучшие кондомы, представят новинки. Обязательно спроси про Sagami презервативы всемирно известного бренда. Эти кондомы подарят яркие оргазмы, не вызовут дискомфорта.

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Какие бывают презервативы — популярные бренды

А теперь разберемся, как подобрать презерватив по брендам. В магазине есть:

японские;

немецкие;

американские;

китайские.

Считается, что японские презервативы Сагами — лучшая продукция. Они продаются в широком ассортименте. Среди разновидностей легко можно выбрать подходящую модель. Изделия производятся почти 90 лет, продаются в 80 странах мира.

Их называют технологическим прорывом. Среди “собратьев” Сагами презервативы, безусловно, более качественные. Почти за вековую историю производитель накопил богатый опыт. При производстве изделий используется секретная формула.

Производитель ее не раскрывает, держит в секрете. В результате на рынок поставляется уникальная продукция для безопасного секса.

Кондомы практически не ощутимы. Их невозможно заметить на возбужденном члене. Они:

легкие;

невесомы, как перышко;

не вызывают аллергию;

более надежные, чем аналоги.

Единственный недостаток — высокая стоимость. Тем не менее это лучшая продукция. Рассмотри модель “Original 002”. Она отличается деликатностью. Изделия тончайшие, имеют высокую теплопроводность, что дарит особо приятные моменты.

Клиенты отмечают, что секс с таким презервативом не отличается от естественного. То есть кондомы не ощущаются во время полового акта. Создается впечатление, что их просто нет. Кроме того, разные размеры презервативов — свобода выбора. Поэтому во время полового акта нигде ничего не трет, не вызывает дискомфорта. Ощущения фееричные.

Сплошное удовольствие, любовь и ласки. Никаких посторонних, отвлекающих факторов.

Разновидности кондомов: форма, размеры, текстуры, назначение

Начнем с обзора изделий для анальных утех — модели для анального секса. Кондомы защитят от ЗППП, которые также передаются при таком виде проникновения. Отличаются от изделий для классического секса количеством смазки.

Обеспечивают повышенную прочность на разрыв, нежное скольжение. Кондомы справятся с сильным натяжением, не порвутся, не создадут дискомфорт в деликатной области. Они не натирают, не становятся причиной микротрещин на слизистой.

Еще один деликатный вид — модель для орального секса. Кондомы ароматизированные, цветные. Они не имеют характерного вкуса латекса. По вкусовым ощущениям это:

клубника;

вишенка;

манго;

маракуйя.

Также подразделяются изделия по составу смазки. Есть классические модели. Они изготавливаются на водной основе. Подходят большинству пользователей. Считаются универсальными.

Есть кондомы с увеличенным количеством лубриканта. Также продаются резинки с аспирамицидным лубрикантом. Это вещество, которое содержит компоненты для снижения активности сперматозоидов. Модель обеспечивает дополнительную защиту от нежелательной беременности при интимных утехах.

Не знаешь, как выбрать кондом для понижения чувствительности полового члена? Выбирай модели с анестетиком. В качестве анестетика используется бензокаин. Он обладает легким обезболивающим действием, снижает чувствительность, что обеспечивает продолжение полового акта.

Женщина получает максимум удовольствия, мужчина контролирует время акта любви.

Кондомы с согревающей смазкой — жаркий, страстный секс. Смазка оказывает раздражающий эффект. Она усиливает возбуждение мужчины и женщины.

Чтобы подобрать презерватив, тебе стоит знать, что в продаже также встречаются изделия:

суперплотные;

классические;

супертонкие;

с разными размерами.

Перед тем как выбрать презерватив, определись со своими желаниями. Хочешь супербезопасный секс? Хочешь легкости и максимальной чувствительности? Опираясь на фантазию и необходимость, подбирай нужные размеры презервативов, изделия с соответствующими характеристиками.

Размер — это важно: измеряем, подбираем правильно

Мы рассмотрели виды презервативов. Теперь сделаем выбор по размеру. Возьми мягкий сантиметр. Доведи член до максимальной эрекции. Измерь его длину. Произведи измерение толщины члена. Полученное число сравнивай с параметрами, указанными на упаковке средства барьерной контрацепции.

Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках. Читай подробнее по ссылке.