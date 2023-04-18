Все, що ти хотів(-ла) знати про презервативи, але боявся(-лася) спитати

Соромно, страшно, незручно. Такі відчуття часто переживають люди, які вирушають до магазину за презервативами. Не треба соромитися, тим паче непотрібно переживати. Вирушай за покупкою до спеціалізованого інтимного магазину.

Тут продаються товари для сексу, засоби контрацепції. За бажанням ти завжди зможеш спитати у продавців, як вибрати презерватив, у чому відмінності представлених моделей.

Фахівці допоможуть, продемонструють найкращі кондоми, представлять новинки. Обов’язково спитай про Sagami презервативи всесвітньо відомого бренду. Ці кондоми подарують яскраві оргазми, не спричинять дискомфорту.

Зараз також дивляться

Які бувають презервативи – популярні бренди

А тепер з’ясуємо, як підібрати презерватив за брендами. В магазині є:

японські;

німецькі;

американські;

китайські.

Вважається, що японські презервативи Сагамі – найкраща продукція. Вони продаються у широкому асортименті. Серед різновидів легко можна вибрати потрібну модель. Вироби створюють впродовж майже 90 років, вони продаються у 80 країнах світу.

Їх називають технологічним проривом. Серед “побратимів” Сагамі презервативи, безперечно, якісніші. Майже за вікову історію виробник накопичив багатий досвід. Під час виробництва використовується секретна формула.

Виробник її не розкриває, тримає у таємниці. У результаті ринку постачається унікальна продукція для безпечного сексу.

Кондоми практично не відчутні. Їх неможливо помітити на збудженому члені. Вони:

легкі;

невагомі, як пір’їнка;

не викликають алергію;

надійніші, ніж аналоги.

Єдиний недолік — висока ціна. Проте це найкраща продукція. Розглянь модель “Original 002”. Вона відрізняється делікатністю. Вироби найтонші, мають високу теплопровідність, що дарує особливо приємні моменти.

Клієнти зазначають, що секс із таким презервативом не відрізняється від природного. Тобто, кондоми не відчуваються під час статевого акту. Створюється враження, що їх просто немає. Крім того, різні розміри презервативів — свобода вибору. Тому під час статевого акту ніщо не натирає, не викликає дискомфорту. Відчуття феєричні.

Суцільне задоволення, кохання та ласки. Жодних сторонніх, відвабливих факторів.

Різновиди кондомів: форма, розміри, текстури, призначення

Почнемо з огляду виробів для анальних утіх — моделі для анального сексу. Кондоми захистять від ЗПСШ, які також передаються при такому виді проникнення. Відрізняються від виробів для класичного сексу кількістю змазки.

Забезпечують підвищену міцність на розрив, ніжне ковзання. Кондоми впораються із сильним натягом, не надірвуться, не створять дискомфорту у делікатній області. Вони не натирають, не стають причиною мікротріщин на слизовій оболонці.

Ще один делікатний вид — модель для орального сексу. Кондоми ароматизовані, кольорові. Вони не мають характерного смаку латексу. За смаковими відчуттями, це:

полуниця;

вишенька;

манго;

маракуя.

Також вироби поділяються, залежно від складу змазки. Є класичні моделі. Вони виготовляються на водній основі. Підходять більшості клієнтів. Вважаються універсальними.

Є кондоми зі збільшеною кількістю лубриканту. Також продаються вироби з аспіраміцидним лубрикантом. Це речовина, яка містить компоненти зниження активності сперматозоїдів. Модель забезпечує додатковий захист від небажаної вагітності під час інтимних утіх.

Не знаєш, як обрати кондом для зниження чутливості статевого члена? Обирай моделі з анестетиком. В якості анестетика використовується бензокаїн. Він має легку знеболювальну дію, знижує чутливість, що забезпечує продовження статевого акту.

Жінка отримує максимум задоволення, чоловік контролює час акту кохання.

Кондоми зі змазкою, що зігріває — жаркий, пристрасний секс. Змазка має дратівливий ефект. Вона посилює збудження чоловіка та жінки.

Щоб підібрати презерватив, ти маєш знати, що у продажу також трапляються вироби:

суперщільні;

класичні;

супертонкі;

з різними розмірами.

Перш ніж обрати презерватив, визначся зі своїми бажаннями. Бажаєш супербезпечний секс? Бажаєш легкості та максимальної чутливості? Спираючись на фантазії та необхідність, підбирай потрібні розміри презервативів, вироби з відповідними характеристиками.

Розмір — це важливо: вимірюємо, підбираємо правильно

Ми розглянули види презервативів. Тепер зробимо вибір за розміром. Візьми м’який сантиметр. Доведи член до максимальної ерекції. Виміряй його довжину. Проведи вимір товщини члена. Отримане число порівняй з параметрами, вказаними на упаковці засобу бар’єрної контрацепції.

Губишся у розмаїтті методів контрацепції? Гінекологиня розповіла про основні види, їхні переваги та недоліки. Читай детальніше за посиланням.