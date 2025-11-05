Вирус Коксаки: что известно о болезни и вспышке на Киевщине

В Киевской области зафиксирована вспышка вируса Коксаки, от которого заболели 13 детей. Заболевание, известное как болезнь рук, ног и рта, быстро распространяется среди малышей и вызывает серьезную обеспокоенность среди родителей и медиков.

Читай в материале, что такое вирус Коксаки, о его симптомах и лечении.

Вирус Коксаки: что известно о симптомах болезни, ее лечении и распространении

По данным Киевского областного центра контроля и профилактики болезней, случаи зафиксированы в детских садах и школах, где тесные контакты способствуют передаче инфекции. Из 13 больных 12 уже завершили стационарное лечение и выписаны домой, но ситуация требует усиленного мониторинга.

Вирус Коксаки входит в группу энтеровирусов, которые активизируются преимущественно летом и осенью, но могут распространяться круглогодично в закрытых коллективах. Это острая вирусная инфекция, которая чаще всего поражает детей до 10 лет, хотя взрослые также могут заболеть, если у них ослаблен иммунитет.

Инкубационный период длится 3-7 дней, после чего появляются первые признаки, похожие на обычную простуду или ОРВИ.

Симптомы болезни ярко выражены, наиболее характерный — сыпь в виде красных пятен или маленьких пузырьков на ладонях, подошвах ног и во рту (на языке, деснах, внутренней поверхности щек). Сыпь часто чешется или болит, сопровождается внезапным повышением температуры до 38-40 °C, болью в горле, покраснением миндалин, тошнотой, рвотой, диареей, потерей аппетита и общей слабостью.

В некоторых случаях появляется головная боль или боль в мышцах. Тяжелые формы могут привести к осложнениям болезни, таким как вирусный менингит, энцефалит или миокардит, но это случается очень редко — менее чем в 1% случаев.

Передача вируса происходит несколькими путями: фекально-оральным (через немытые руки, загрязненную воду, овощи, фрукты, игрушки или поверхности) и воздушно-капельным (при кашле, чихании или разговоре с инфицированным лицом). Вирус устойчив во внешней среде, может жить на поверхностях до нескольких дней, поэтому дезинфекцию следует делать чуть ли не каждый день.

Лечение вируса Коксаки преимущественно симптоматическое, поскольку специфических противовирусных препаратов или вакцины не существует. Рекомендуется сразу обращаться к врачу для дальнейших действий по предотвращению болезни.

Чтобы предотвратить распространение болезни, родителям советуют учить детей часто мыть руки мылом (не менее 20 секунд), избегать контактов с больными, дезинфицировать игрушки и поверхности, мыть овощи/фрукты, пить кипяченую воду.

Энтеровирусы, включая Коксаки, ежегодно поражают миллионы людей в мире, но с правильными мерами вспышки можно контролировать.

