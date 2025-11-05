Вірус Коксакі: що відомо про хворобу та спалах на Київщині

У Київській області зафіксовано спалах вірусу Коксакі, від якого захворіли 13 дітей. Захворювання, відоме як хвороба рук, ніг і рота, швидко поширюється серед малюків і викликає серйозну стурбованість серед батьків та медиків.

Читай у матеріалі, що таке вірус Коксакі, про його симптоми та лікування.

Вірус Коксакі: що відомо про симптоми хвороби, її лікування та поширення

За даними Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб, випадки виявлено в дитячих садках і школах, де тісні контакти сприяють переданню інфекції. З 13 хворих 12 вже завершили стаціонарне лікування та виписані додому, але ситуація вимагає посиленого моніторингу.

Вірус Коксакі належить до групи ентеровірусів, які активізуються переважно влітку та восени, але можуть поширюватися цілий рік у закритих колективах. Це гостра вірусна інфекція, що найчастіше вражає дітей віком до 10 років, хоча дорослі також можуть захворіти, якщо у них послаблений імунітет.

Інкубаційний період триває 3-7 днів, після чого проявляються перші ознаки, схожі на звичайну застуду чи ГРВІ.

Симптоми хвороби яскраво виражені, найхарактерніший — висип у вигляді червоних плям або маленьких пухирців на долонях, підошвах ніг та в роті (на язиці, яснах, внутрішній поверхні щік). Висип часто свербить або болить, супроводжується раптовим підвищенням температури до 38-40 °C, болем у горлі, почервонінням мигдаликів, нудотою, блюванням, діареєю, втратою апетиту та загальною слабкістю.

У деяких випадках з’являється головний біль або біль у м’язах. Важкі форми можуть призвести до ускладнень хвороби, таких як вірусний менінгіт, енцефаліт чи міокардит, але це трапляється дуже рідко — у менш ніж 1% випадків.

Передання вірусу відбувається кількома шляхами: фекально-оральним (через немиті руки, забруднену воду, овочі, фрукти, іграшки чи поверхні) та повітряно-крапельним (під час кашлю, чхання чи розмови з інфікованою особою). Вірус стійкий у зовнішньому середовищі, може жити на поверхнях до кількох днів, тому дезінфекцію варто робити ледь не щодень.

Лікування вірусу Коксакі переважно симптоматичне, оскільки специфічних противірусних препаратів чи вакцини не існує. Рекомендується одразу звертатись до лікаря для подальших дій щодо запобігання хворобі.

Щоб запобігти поширенню хвороби, батькам радять навчати дітей часто мити руки милом (не менше 20 секунд), уникати контактів з хворими, дезінфікувати іграшки та поверхні, мити овочі/фрукти, пити кип’ячену воду.

Ентеровіруси, зокрема Коксакі, щороку вражають мільйони людей у світі, але з правильними заходами спалахи можна контролювати.

